O trabalho de recuperação a pedido de um colecionador privado faz lembrar o famoso Ecce Homo restaurado por uma idosa num santuário em Saragoça em 2012.

Espanha. Entregou uma obra para restauro e o resultado é um novo “Ecce Homo”

O trabalho de recuperação a pedido de um colecionador privado faz lembrar o famoso Ecce Homo restaurado por uma idosa num santuário em Saragoça em 2012.

É mais um caso de restauro de uma obra de arte por amadores em Espanha. Desta vez, em Valência, onde um colecionador privado encomendou a limpeza de uma cópia de um retrato de uma das famosas Imaculadas de Esteban Murillo, importante pintor espanhol do século XVII.

Em vez de recorrer a um profissional, confiou o trabalho a um profissional de restauro de móveis pela modesta quantia de 1.200 euros.



O primeiro resultado foi bastante decepcionante e não tinha qualquer semelhança com a imagem original.

🗣EXCLUSIVA: Por fin el Ecce Homo de Borja ha encontrado una pareja después de 8 años.

El mundo de los restauradores de arte en ebullición.https://t.co/51ZV4lY7FR pic.twitter.com/3FLl2Oi2zv — El Replicante Bueno (@ReplicanteBueno) June 20, 2020

Contudo, o proprietário da obra deu uma nova oportunidade ao falhado autor do restauro que, com uma nova performance, conseguiu que a peça se parecesse ainda menos com a Imaculada de Murillo e, surpreendentemente, muito mais com o Ecce Homo de Cecilia Giménez, a autora do restauro que encheu as páginas de jornais em 2012.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.