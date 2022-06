Esta é a segunda vez que o Grão-Ducado participa no evento literário que leva escritores e obras de vários autores europeus à capital portuguesa. A restreia do Grão-Ducado fez-se o ano passado com o escritor Tullio Forgiarini.

Escritora Nathalie Ronvaux representa o Luxemburgo na Noite da Literatura Europeia em Lisboa

Ana TOMÁS Esta é a segunda vez que o Grão-Ducado participa no evento literário que leva escritores e obras de vários autores europeus à capital portuguesa. A restreia do Grão-Ducado fez-se o ano passado com o escritor Tullio Forgiarini.

A escritora Nathalie Ronvaux é a representante do Luxemburgo na edição deste ano da Noite da Literatura Europeia, que decorre este sábado, 4 de junho, em Lisboa.

A autora participa no evento, que reúne vários escritores de países da com 'Moi, je suis Rosa!', um monólogo teatral em que dá voz à estátua da Lady Rosa, a obra de arte da artista feminista Sanja Ivekovic. A atriz Carolina David dará voz à tradução portuguesa do texto.

Nathalie Ronvaux é a segunda personalidade literária a representar o Luxemburgo neste evento. O Grão-Ducado fez a sua estreia na Noite da Literatura Europeia no ano passado, através da participação do escritor Tullio Forgiarini.

Nascida em 1977 no Luxemburgo, Nathalie Ronvaux é uma autora francófona. A sua primeira obra 'Vignes et Louves' recebeu o Prémio de Incentivo da Fundação Servais em 2010 e, desde então, a escritora, que faz parte da equipa do centro cultural Kulturfabrik, onde trabalha como assistente de gestão e gestora de projetos para Esch 2022, tem experimentado vários géneros literários (poesia, teatro, prosa) e somado distinções e nomeações. Em 2017, foi um dos dez nomes selecionados para o projeto Novas Vozes da Europa. Um ano depois conquistou, como o seu romance poético 'Subridere. Un Aller Simple', o 'Coup de Coeur' do júri do Prémio do Livro Luxemburguês.

Na edição de 2022 da Noite da Literatura Europeia participam autores de 13 países da União Europeia, com a Estónia a ser o país estreante este ano.

A abertura está marcada para as 18h15 no Mercado de Santa Clara, no centro de Lisboa, e as sessões de leitura, que se distribuirão por diversos espaços do Campo de Santa Clara, repetem-se a cada trinta minutos, entre as 19h00 e as 23h30, com duração de 10 a 15 minutos.

Os textos dos autores selecionados vão da ficção à poesia, passando pelo ensaio, a banda desenhada, o teatro e a memória autobiográfica, sendo interpretados em língua portuguesa por atores e atrizes.

A Noite da Literatura Europeia assinala este ano a sua 10ª. edição. O evento literário é organizado pela EUNIC Portugal, rede de institutos culturais dos países europeus representados no país, e pela Representação da Comissão Europeia.



