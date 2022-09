Incentivar os visitantes a comprar menos e consumir melhor é o lema do primeiro museu de resíduos do mundo, criado com o nosso lixo. Pode ser visitado centro Formida até 28 de outubro.

Iniciativa inédita

Esch-sur-Alzette abre primeiro museu de lixo do mundo

Estamos em 2050. O lixo desapareceu do nosso mundo. Para contemplar o lixo, é preciso ir agora ao museu. Porque em 2050 aprendemos a utilizar e gerir melhor os nossos recursos, aproveitando-os ao máximo. Nada é desperdiçado, e a própria noção de desperdício desaparece. Garrafas de refrigerante vazias, latas evisceradas, aparelhos eletrônicos desgastados, bichos de pelúcia desfiados e cegos...

Não, esta não é a sinopse de um filme futurista, mas o conceito por trás do MuD, o primeiro museu de lixo do mundo. A primeira edição foi lançada na cidade de Luxemburgo, antes de se mudar para o centro Formida em Esch-sur-Alzette em junho passado.

A iniciativa deste museu bastante original deve-se à empresa de impacto social LCCE (Luxembourg Centre for Circular Economy), fundada por Jeannot Schroeder e Romain Poulles. A empresa é particularmente ativa na sensibilização e promoção da economia circular. Foi por querer consciencializar os cidadãos para uma melhor gestão dos seus recursos que nasceu a ideia de um museu do lixo.



8 Uma televisão foi desmontada para mostrar todos os componentes eletrónicos poluentes que a compõem. Crédit: The MuD

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Uma televisão foi desmontada para mostrar todos os componentes eletrónicos poluentes que a compõem. Crédit: The MuD Assim que entra no museu é convidado a caminhar sobre uma pilha de lixo. Crédit: The MuD Um urso esventrado e cheio de lixo: deliberadamente chocante. Crédit: The MuD O museu oferece programas educacionais para diferentes idades e visitas para grupos profissionais. Crédit: The MuD A indústria têxtil é particularmente poluente. Crédit: The MuD No final, a exposição propõe soluções para consumo mais moderado. Crédit: The MuD Uma criança brinca apenas com 12 dos 238 brinquedos que possui, em média. Crédit: The MuD Os visitantes também podem fazer parte da solução. Crédit: The MuD

A dimensão social do projeto

Para além da sua perspetiva ambiental e social, o projeto tem também uma importante dimensão social, uma vez que um grupo de 20 a 25 jovens do programa Juventude & Trabalho, que procuram emprego ou orientação profissional, participou na construção e implementação do museu durante seis semanas no outono passado.

À primeira vista, o assunto pode parecer pouco agradável. Mas mergulhar no mundo dos resíduos é na verdade instrutivo e até fascinante. "A ideia aqui não é fazer as pessoas sentirem-se culpadas, mas encorajá-las a pensar de uma forma benevolente", explica Ivonne Weissflog, gestora do projecto no MuD, que nos leva numa visita guiada à exposição de 200 m².

238 brinquedos por criança O MuD tem uma riqueza de números e estatísticas sobre resíduos. Sabia que cada residente deita fora, todos os anos, cerca de 198 kg de resíduos no caixote do lixo preto, apesar de 75% deste conteúdo poder ser reciclado? E que cada família tem cerca de 10.000 artigos na sua casa? Em média, uma criança tem 238 brinquedos... e utiliza apenas 12 deles. E quanto desperdício produz o aparelho de televisão médio? 2,5 toneladas! E todos os anos, cada residente do Luxemburgo deita fora pouco mais de 12 kg de roupa. O suficiente para nos fazer pensar nos nossos hábitos de consumo...

Com um orçamento mínimo, o museu consegue abordar o tema do lixo de uma forma lúdica mas séria. Desde o início, ao entrar na exposição, é convidado a caminhar sobre uma pilha de lixo. Bem, quase, já que está espalhado por detrás de um painel de vidro. Uma configuração que rapidamente torna claro que a maior parte dos resíduos que compõem o famoso caixote do lixo devem acabar num contentor de reciclagem ou compostagem.

Um pouco mais à frente, uma estranha gaiola metálica é decorada com brinquedos, objetos eletrónicos e roupa. Lá dentro, não podemos deixar de nos sentir oprimidos, rodeados por todos estes objetos, símbolos da nossa sociedade de consumo que todos amontoam nas suas casas.

Alguns metros mais adiante, descobrimos que um par de calças de ganga para crianças, vendidas pelas principais marcas de vestuário, percorre milhares de quilómetros antes de ser usado. E que um aparelho de televisão contém muitos componentes eletrónicos que são particularmente poluentes.

Aprendemos também que sob a aparência de amiga do ambiente, a embalagem de leite é de facto uma sobreposição de camadas de diferentes materiais (plástico, cartão, alumínio, etc.) o que torna difícil a reciclagem.

A visita continua em torno de um fresco que conta a história do desperdício. "Quando se olha para ela, percebe-se que se trata de uma história muito recente. Podemos dizer que começou com a invenção do PET, plástico, em 1941, e acelerou ao longo dos últimos 50 anos...".

Jean Ballade, uma das mascotes do museu do lixo. Crédit: The MuD

Pistas para um futuro mais limpo

Sem revelar todo o conteúdo da exposição, a acumulação de todo este lixo acaba por criar um certo mal-estar. Só se pode identificar com a frase "Você é parte do problema"...

Mas para cada problema, há uma solução. Os designers do museu não queriam que os visitantes saíssem com a consciência desperta, mas sem ideias para mudar o seu comportamento e avançar para um futuro mais limpo. "Apresentamos várias situações sobre temas do quotidiano e propomos soluções. Por exemplo, cutelaria reciclada para piqueniques, materiais de construção sustentáveis, vestuário certificado "de berço a berço", etc. Em suma, formas de comprar menos e consumir melhor.

A mudança do museu para Esch permitiu aos designers do MuD concentrarem-se num público mais jovem. Os grupos escolares constituem uma grande percentagem dos visitantes. Foi também desenvolvida uma oferta específica com oficinas educativas para adolescentes.

Mas o público em geral e as famílias não devem hesitar em entrar neste museu único, que irá evoluir e tornar-se cada vez mais interativo. "Estamos atualmente a trabalhar para que outros municípios no Luxemburgo e outros parceiros locais acolham o conceito. É importante para nós mantermo-nos itenerantes".

Este holofote sobre o nosso lixo pode ser visto até 28 de Outubro em Esch. E depois disso? "Haverá outras edições, isso é certo. Mas não posso revelar nada de momento...", diz Ivonne Weissflog, que sonha em um dia exportar o conceito MuD para Nova Iorque. E isso é tudo!

Visitas ao museu só com reserva A MuD está localizada no Centro Formida em Esch-sur-Alzette, rue Jean-Pierre Bausch 121, até 28 de Outubro de 2022. Está aberto de segunda a sexta-feira, das 10h às 17h. As visitas podem ser marcadas por e-mail para info@lcce.lu ou por telefone para +352 26 10 70 80. Cada visitante decide quanto quer pagar pela sua visita ao museu. É gratuito se recolher lixo ao inscrever-se no desafio da aplicação Litterati (Código 970797).

O artigo foi publicado originalmente no Luxemburger Wort, edição francesa.



