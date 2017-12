Ao primeiro livro foi finalista, ao segundo ganhou o prémio Leya. João Pinto Coelho, autor em estado de graça, tornou-se alvo de controvérsia após falar à revista Visão sobre a sua obra “Os Loucos da Rua Mazur”. O escritor conta, no livro, uma história de perseguição aos judeus por parte dos vizinhos cristãos polacos e falou disso na entrevista. Parte da imprensa polaca não gostou das declarações e o embaixador da Polónia em Lisboa escreveu uma carta aberta a criticar. João Pinto Coelho respondeu, rejeitando as críticas, mas mostra-se preocupado com os sinais de intolerância que se tornaram fenómeno global.

“Os Loucos da Rua Mazur”, seu segundo livro, nasce quando ainda estava a escrever o primeiro, “Perguntem a Sarah Gross”?

Exato. Quando estamos a fazer investigação para um certo tema, de vez em quando esbarramos em histórias que nos surpreendem e fica lá a ideia de voltarmos para as desenvolver. Eu encontrei várias histórias, uma delas foi esta, que é verdadeira e inspira o livro, embora este seja uma obra de ficção. Esta é muito interessante, sobretudo porque se sabia pouco dela e tem gerado discussão na Polónia, onde o debate continua. Cá não era muito conhecida e sempre soube, mesmo antes do primeiro livro, que, se um dia viesse a escrever um romance, seria sobre o tema do Holocausto. E este, embora não o seja de modo direto, mantém-se na linha da perseguição aos judeus, desta vez com outros perpetradores.

Por que razão tem dedicado tanto tempo ao Holocausto?

Comecei a interessar-me de maneira mais permanente há décadas quando li um livro nos tempos da faculdade. Há sempre uma semente para estas coisas e esse livro, “Os Carrascos Voluntários de Hitler”, impressionou-me de um modo particular. A partir daí, sucedeu o que acontece a muita gente que se interessa pelo Holocausto e vai à procura de respostas, não as encontra, ou encontra poucas, mas acumula perguntas cruciais, e isso manteve este fascínio ao longo de todos estes anos.

Não o surpreende a polémica vinda da imprensa polaca e do embaixador, após a sua entrevista à revista Visão?

Esperava reações, mas surpreendeu-me a da imprensa, sobretudo pela forma e pela distorção. Fui acusado de atacar a Polónia e os polacos. Foi desproporcionado e fiquei surpreendido com o impacto das minhas declarações. Mas, pensando um pouco melhor, no fundo talvez não seja tão surpreendente, porque os nacionalismos se alimentam deste tipo de polémica e sobretudo na Polónia em que, desde o século XIX, parte da população se vê como alvo de ataques externos. Também é preciso perceber a história da Polónia, um país muito massacrado ao longo dos séculos, mas o nacionalismo tende a utilizar estas polémicas para se alimentar e transformar isto num ataque ao país. A reação do embaixador foi muito mais equilibrada, mas há ventos maléficos a soprar na Europa toda, não só na de Leste. E a Polónia não é exceção, os sinais estão lá, são evidentes. A própria associação de comunidades judaicas da Polónia enviou uma carta em agosto – ou seja, era difícil ser mais recente – ao presidente do partido que está no poder, a alertar para o discurso anti-semita que se observa nesta altura e dizendo expressamente que não se sentia em segurança. Isto causa desconforto, é impossível negá-lo. E foi isso que eu disse, mas foi mal recebido.



E considera que, depois da sua resposta, a polémica fica encerrada?

Estou convencido de que, pelo menos da parte da diplomacia polaca, não interessa colocar achas nesta fogueira. Agora da imprensa polaca já não sei o que esperar...

Falava de sinais preocupantes na Polónia e em toda a Europa: quando olha para este espaço, vem à memória a situação dos anos 30?

Perguntam-me várias vezes se considero que se pode repetir uma tragédia da dimensão do Holocausto. Não consigo perspetivar que possa acontecer algo assim, pelo menos com aquelas características únicas e sem precedentes – porque houve outros genocídios, mas não estamos a comparar o sofrimento das vítimas e sim a comparar as motivações e as características específicas do processo industrializado do Holocausto. Agora, que há sinais de intolerância e preconceito muito parecidos com aqueles que se verificaram nos anos 30 e 40, isso está à vista de toda a gente, e é expresso sem grandes pudores por parte de alguns segmentos da população europeia. Isso tem de ser preocupante, até porque já não temos a desculpa de não conhecermos o que aconteceu.

Vê sinais da intolerância dos anos 30 em relação aos refugiados?

Com certeza. Aliás, em 1938, houve a célebre conferência de Évian, onde estiveram mais de três dezenas de países e instituições convidadas, com o propósito da abertura das fronteiras aos judeus que fugiam da Alemanha nazi. E foi um fracasso. O mundo não foi capaz, salvo raríssimas exceções, de mostrar a generosidade que hoje muitas vezes é apregoada. Quando vemos esta nova vaga de refugiados, a situação repete-se. Embora tenha havido uma abertura diferente, o paralelismo é possível.

Nesse contexto das preocupações, a saída do Reino Unido da União Europeia, onde cresce a influência da extrema-direita, e a eleição de Donald Trump, aumentam os níveis de instabilidade e insegurança?

Sim, o fenómeno está a alastrar e é global com os populismos e os nacionalismos exacerbados, encontrando-se em lugares onde não estávamos habituados a lidar com isso. Isso assusta, ganhou-se uma surpreendente legitimidade nos discursos nacionalistas e extremistas. Aliás, a Europa, tal como foi idealizada enquanto projeto, está a ser posta em causa. Receio que encontremos problemas para o projeto europeu precisamente na abertura a Leste, pois não sei se esses países estavam tão preparados para o integrar, incluindo por motivos que têm a ver com o processo de reconhecimento das fronteiras.

É exagerado dizer que sente que a Humanidade não aprende?

Nada exagerado, aliás, escrevo isso neste romance a certa altura. Não aprendemos com a História, temos uma enorme facilidade em esquecer. Costumo dar um exemplo metafórico que tem a ver com a primeira visita que fiz a Auschwitz: estudei durante muitos anos o Holocausto e Auschwitz, mas só lá fui em 2009. Lembro-me da viagem de autocarro entre Cracóvia e o campo, cerca de 60 km, e lembro-me de, na parte final do percurso, estar com o coração na boca. Porque tinham sido muitos anos a ler sobre o assunto e, pela primeira vez, ia estar lá. E, de facto, a chegada causou-me um impacto brutal – passar debaixo daquele letreiro onde se lê “Arbeit macht Frei” [”O trabalho liberta”], passar pelos campos, pelo crematório, a câmara de gás. Acontece que fiquei a trabalhar no campo. Dormia num hotel próximo, com vista para os barracões de tijolo, mas entrava lá de manhã cedo, antes de os turistas chegarem, e saía à noite, já toda a gente fora embora. Fiz isso durante muitos dias seguidos. E foi extraordinário que, ao fim do segundo ou terceiro dia, passeava sozinho por entre os barracões e já não me lembrava do sítio onde estava, pensava mesmo na minha vida de todos os dias. Ora, isto é uma metáfora para a facilidade que temos em esquecer-nos de Auschwitz e da História. Isso é perturbador. Aprendemos, mas facilmente nos esquecemos.



O escritor português integrou duas ações do conselho da Europa em Auschwitz.

Na investigação que fez, conversou com alguns sobreviventes. Que memórias guarda?

É sempre impressionante encontrarmos pessoas que viveram na pele aquilo de que falamos depois nos livros. Antes já vira, na televisão e no cinema, muitas pessoas que testemunharam a tragédia, mas estar com elas é diferente. Podemos fazer as perguntas que entendermos e, na sua presença, sentimo-nos mais próximos de tudo aquilo. Impressionou-me muito não só o que contam, mas a maneira como contam. O discurso é um pouco monocórdico, pois trata-se de pessoas que contam muitas vezes a mesma história e, ao longo dos anos, adquirem uma certa frieza. Mas são pessoas que vergavam quando falavam das suas famílias e do que era perder os pais, um irmão...

Recorda-se de alguma dessas experiências em particular?

Lembro-me da primeira história sobre a imagem que mais doía a uma sobrevivente polaca que entrou em Auschwitz com a mãe e a irmã mais velha quando tinha 12 anos. Foram separadas logo de início, ela ficou a trabalhar numa cozinha e, um mês após a chegada, pela janela viu uma guarda alemã que se aproximava. Entrou na cozinha e disse-lhe, de um modo muito frio, que a mãe acabara de morrer, sem explicar como. E ela reagiu como qualquer ser humano, chorando de imediato. Foi logo agredida quase até à morte pela guarda. Veio a saber mais tarde que era algo que a guarda costumava fazer, magoando os prisioneiros para ter um pretexto e bater-lhes. Como diz o Primo Levi: “Porquê? Não há porquês em Auschwitz”. Isso impressionou-me muito. O que também é muito impressionante é saber como as pessoas que estavam a morrer pediam, nas suas últimas palavras, para outros sobreviverem e contarem o que acontecera. Isso foi muito importante para mim, uma vez que, ao escrever sobre estes assuntos, é preciso rigor a contar o que aconteceu no Holocausto. Devemos esse respeito à memória das vítimas.



