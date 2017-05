Caetano Veloso é um senhor, um embaixador, dos maiores nomes que o Brasil já conheceu. O cantor brasileiro atua na Philharmonie no domingo, dia 14 de maio, num concerto esgotado. Traz Teresa Cristina, uma cantora do samba, que interpreta Cartola, outro nome grande do nosso país-irmão, no outro lado do Atlântico. Em entrevista ao Contacto, Caetano Veloso falou também sobre a realidade que se vive no Brasil.

Sempre foi uma voz ativa em relação à política no Brasil. Como encarou a destituição da Dilma Rousseff?

Quando estava acontecendo o impeachment [destituição], eu disse que era um golpe paraguaio em câmara lenta, porque o Brasil tem os seus jeitos e suas dimensões específicas. A turma que ficou [o atual Governo brasileiro] está mais enrascada na corrupção do que a Dilma, que saiu. Não me identifico com o Governo atual, mas pode ser que se aproveite alguma coisa. No fundo, torço pelo Brasil, não por ideologias.

Foi contestatário até mesmo com os governos de esquerda. Acredita nalgum político?

Posso ter sido contestatário em alguma medida porque todos os governos precisam de crítica. Achei que a eleição do Fernando Henrique [Cardoso, 1995-2003] e depois do Lula da Silva [2003-2011] representou um período de amadurecimento político do país. Mas temos de aguentar as respon-sabilidades que se apresentam e por que estamos a passar. A crise que vivemos agora pode servir para que o Brasil cresça mais e que possamos amadurecer ainda mais. Acredito que é possível um novo Governo mais produtivo.

Considera que o atual Governo é ilegítimo?

Não é ilegal, mas tem legitimidade discutível. Só é legítimo um Governo eleito pelo povo, o que só acontecerá daqui a um ano e pouco.



