Caso Baldwin

Dwayne Johnson promete nunca mais usar armas reais nos seus filmes

Dwayne Johnson é a mais recente personalidade de Hollywood a manifestar-se sobre o uso de armas verdadeiras, após a morte da diretora de fotografia, Halyna Hutchins, nas filmagens do western 'Rust', protagonizado pelo ator Alec Baldwin.

Também conhecido como "The Rock", Johnson prometeu não usar armas reais nos seus filmes e disse estar "devastado" com a tragédia que o levou a "reavaliar o uso de armas de fogo em longas-metragens realizadas pela sua produtora Seven Bucks Productions", afirmou numa entrevista à revista especializada Variety.

"Só posso falar por mim, mas posso dizer-vos, sem sombra de dúvida, que nos projetos da Seven Bucks Productions - qualquer filme, ou série de televisão, ou qualquer outra coisa que produzimos - deixaremos de utilizar munições ao vivo", garantiu um dos atores mais bem pagos da indústria cinematográfica.

A empresa de produção vai passar a utilizar armas de plástico e os efeitos especiais necessários serão feitos na pós-produção. "Não estamos preocupados com os custos", acrescentou.

Vídeo. Alec Baldwin sobre incidente fatal. "Ela era minha amiga" Após a morte acidental da diretora de fotografia do filme, Halyna Hutchins, Baldwin falou para os jornalistas pela primeira vez.

Johnson, tal como Alec Baldwin também já tinha referido no passado fim de semana, defendeu novos protocolos e medidas de segurança na indústria cinematográfica. "É terrível que isto tenha de acontecer para termos essa conversa", disse. "Acho que criou um novo prisma, uma nova perspetiva sobre a forma de trabalhar daqui para a frente. [...] Por pior que tenha sido a situação - e ainda é - temos de usar isto como um exemplo para aprender com este caso, para seguir em frente".



Suspeitas de sabotagem

Desde o incidente fatal, a 21 de outubro, que a polícia norte-americana está a investigar o caso e várias teorias têm surgido sobre as razões para a arma do ator principal ter balas verdadeiras.

Surgiram agora rumores de "possível sabotagem", após a divulgação de documentos oficiais que revelam que a armeira Hannah Gutierrez-Reed terá dito aos investigadores que as armas foram mantidas em segurança até pouco tempo antes da tragédia, mas não as munições.

Os advogados de Gutierrez-Reed sugeriram que alguém pode ter colocado deliberadamente no set a bala verdadeira que matou Halyna Hutchins como um ato de "sabotagem".

Apesar de não avançarem com quaisquer indícios que sustentassem a sua teoria, disseram que existiu uma janela de "oportunidade" para agir no set. "Sabemos que havia uma bala verdadeira numa caixa de balas falsas que não devia lá estar. Temos pessoas que tinham deixado o set, que abandonaram porque estavam descontentes. Temos um intervalo de tempo naquele dia aproximadamente entre as 11h00 e as 13h00 em que as armas de fogo estiveram por vezes sem acompanhamento, portanto houve uma oportunidade para adulterar o local", defenderam.

Vários jornais, citando membros da equipa não identificados, alegaram ainda que Alec Baldwin já tinha feito dois disparos com balas reais, acidentalmente, por ter usado uma arma que lhe tinham dito que não estava carregada com munições.

