Duas pessoas morreram em concerto de tributo aos ABBA

Incidente fatal

AFP Um homem de 80 anos e outra pessoa morreram antes de um concerto de homenagem aos ABBA, em Estocolmo.

O mais famoso quarteto da música sueca está de regresso com novo álbum, "Voyage", lançado na próxima sexta-feira, 5, 40 anos após a separação do grupo. Este seria um motivo para celebrar mas um trágico acidente, na noite de terça-feira, vem manchar o tão esperado retorno.



Um homem de 80 anos caiu sete de andares na sala de concertos Uppsala, em Estocolmo. Os contornos do incidente são ainda desconhecidos mas o idoso teve morte imediata e uma outra pessoa também perdeu a vida por causa da queda.

AFP

No rescaldo da tragédia, a banda cancelou o concerto que iria acontecer, "Thank you for the music" (Obrigada pela Música), de homenagem a Bjorn Ulvaeus e Benny Andersson, os dois membros masculinos dos ABBA.

Música sem idade

Além do lançamento de seu novo álbum anunciado no início de setembro, a banda vai lançar um espetáculo em Londres com "avatares" digitalizados dos quatro membros da banda, programado para maio de 2022.

A forma exata desses avatares, projetados por uma empresa de efeitos especiais que trabalhou nos filmes da saga Star Wars ainda está envolta em mistério, mas a banda insiste que eles não serão meros hologramas.

Baillie Walsh/Industrial Light a

Os "ABBAtars" representarão Agnetha Faltskog, Bjorn Ulvaeus, Benny Andersson e Anni-Frid Lyngstad como eram em 1979, no auge do sucesso.

