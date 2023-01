A cerimónia de entrega dos prémios mais importantes do cinema francês está marcada para 24 de fevereiro.

Duas coproduções luxemburguesas na corrida aos prémios César

Redação A cerimónia de entrega dos prémios mais importantes do cinema francês está marcada para 24 de fevereiro.

O cinema de animação luxemburguês está bem e recomenda-se. Depois de, no ano passado, o galardão de Melhor Filme de Animação dos prémios César ter sido entregue ao filme "Le Sommet des dieux", coproduzido no Luxemburgo pela Mélusine Productions, este ano há duas coproduções luxemburguesas na corrida para suceder ao filme, anunciou o Fundo Nacional de Apoio à Produção Audiovisual.

São eles "Le petit Nicolas - Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux?" (coproduzido por Lilian Eche e Christel Henon (Bidibul Productions) e realizado por Amandine Fredon e Benjamin Massoubre; e "Ernest & Célestine : le voyage en Charabie" (co-produzido por Stéphan Roelants (Mélusine Productions) e realizado por Julien Chheng e Jean-Christophe Roger).





No total, o Luxemburgo já teve 19 nomeações para os César e venceu três vezes: em 2013, com o filme de animação "Ernest e Célestine" (Mélusine Productions), em 2021 com o drama "Deux" (Tarantula Luxembourg); e em 2022 com o filme de animação "Le Sommet des Dieux" (Mélusine Productions).

A 48ª cerimónia dos prémios do cinema francês terá lugar a 24 de fevereiro, no Olympia, em Paris. O presidente do evento deste ano é o ator Tahar Rahim.

