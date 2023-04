Um documentário e uma longa-metragem são as primeiras obras com participação do Grão-Ducado a serem escolhidas. Mas poderá haver mais.

Duas coproduções luxemburguesas integram seleção oficial de Cannes

As primeiras seleções oficiais da 76ª edição do Festival de Cinema de Cannes acabam de ser reveladas e integram já duas coproduções luxemburguesas.

O documentário "Youth" do realizador chinês Wang Bing, assim como a longa-metragem "Os Delinquentes" (Los Delincuentes) do realizador argentino Rodrigo Moreno, ambos com coprodução da Les Films Fauves (Gilles Chanial) foram selecionados, respetivamente, para a competição oficial do festival e para a secção "Un certain regard".

Estes dois filmes tiveram o apoio financeiro do Film Fund Luxembourg (Fundo Cinematográfico do Luxemburgo, em português) e incluem a participação de muitos luxemburgueses nas equipas artísticas e técnicas, refere o comunicado do Fundo Nacional para a Produção Audiovisual.

O organismo destaca ainda a presença da atriz luxemburguesa Marie Jung no filme "Acide", de Just Philippot, selecionado para a "Sessão da meia-noite" e aguarda ainda pela revelação dos escolhidos para outras secções, que serão anunciados nos próximos dias.

A par das obras cinematográficas, o Film Fund Luxembourg também estará presente em Cannes, de 16 a 24 de maio, com um pavilhão na aldeia internacional, para promover o cinema luxemburguês naquele que é considerado o "maior mercado cinematográfico internacional do mundo".

Nesse espaço, estarão representadas cerca de 20 empresas e entidades, incluindo produtoras e firmas especializadas em pós-produção, som e novas tecnologias, bem como o programa de formação EAVE, o Festival de Cinema da Cidade do Luxemburgo e o programa de apoio Europe Creative - Media.

A 20 de maio assinala-se, no evento, o Dia do Luxemburgo, que contará com a presença de profissionais do audiovisual e da imprensa.

