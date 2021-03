"Wolfwalkers" e "Collective" continuam a marcar presença em festivais internacionais de cinema.

Duas coproduções do Luxemburgo na corrida aos Bafta

"Wolfwalkers" e "Collective" continuam a marcar presença em festivais internacionais de cinema.

A temporada de premiações corre de feição para produções do Luxemburgo, mesmo com todas as restrições causadas pela pandemia de covid-19. Depois dos Globo de Ouro e dos Césars, em França, e antes dos Óscares que acontecem a 15 de março, os olhares viram-se para o Reino Unido, com o anúncio dos nomeados para os Bafta, da Academia Britânica de Cinema e Televisão.

Entre a lista de possíveis vencedores, estão duas coproduções luxemburguesas, "Wolfwalkers" e "Collective".

O primeiro concorre na categoria de "Melhor Filme de Animação", ao lado dos duas produções da Pixar, "Soul" e "Avante". "Wolfwalkers", dos realizadores Tomm Moore e Ross Stewart, é co-produzido pela Mélusine Productions do Luxemburgo e a Ireland’s Cartoon Saloon, produtoras que já trabalhado juntas no filme "Song of the Sea", de 2014.

Já Collective, da Samsa Film, o documentário do romeno Alexander Nanau, está na corrida para "Melhor Documentário", com outras cinco produções. é um dos cinco principais documentários.

A cerimónia de entrega dos prémios está marcada para 11 de abril, mas a organização ainda não anunciou como funcionará este ano a entrega dos galardões. Seguindo o exemplo de premiações anteriores, é possível que grande parte, incluindo os discursos vencedores, se realize virtualmente.

