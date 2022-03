Se este ano for ao cinema ver um só filme sério, então que seja este.

Crítica de cinema

"Drive My Car". Homens e mulheres ao volante

António Raúl VAZ PINTO DA CUNHA REIS Não se assuste com a duração deste filme. As três horas de "Drive My Car" passam a voar, como se estivéssemos a passear num descapotável na Côte d’Azur.





O realizador Ryusuke Hamaguchi adaptou e aumentou significativamente um conto de 2014 de Haruki Murakami, mas nada neste filme parece elaborado ou prolongado. Acontecem mais coisas em cinco minutos de "Drive My Car" do que em algumas películas na sua totalidade.

Esta obra é um drama alambicado sobre amor e perda, e as maneiras pelas quais a arte pode - ou não - compensar algumas das deceções da vida.

A protagonista da história é interpretado de forma soberba por Hidetoshi Nishijima. Ele é calmo e educado, e está casado há duas décadas com Oto. Temos uma perfeita noção da devoção e proximidade entre ambos quando vemos Kafuku ao volante do seu Saab vermelho a ensaiar as falas gravadas cuidadosamente por Oto.

Mas o relacionamento é mais complicado do que parece. Anos atrás, Kafuku e Oto viveram uma perda traumatizante que a levou a encontrar consolo – e talvez algo mais – em relações com outros homens. Kafuku tem profunda pena pela esposa, o que não torna a traição menos dolorosa... E nova tragédia bate à porta quando Oto morre de repente.

Houve inúmeros filmes sobre a arte, mas poucos dramatizaram tão rigorosamente a vida de um artista.

Acha que já há aqui pano para mangas? Então sente-se, pegue em quilo e meio de pipocas e uma cola gigante porque o motor de "Drive My Car" ainda nem sequer aqueceu.

Dois anos depois, tentando seguir em frente, Kafuku aceita uma residência artística num festival de teatro em Hiroshima, onde vai dirigir a peça de teatro, "O tio Vânia" de Tchekov.

Mas quando lá chega, o encenador descobre que, por questões de segurança, o festival lhe atribuiu um motorista pessoal: uma mulher de 20 e poucos anos chamada Misaki.

Kafuku inicialmente recusa entregar-lhe as chaves do seu carro, mas Misaki acaba por se revelar uma excelente motorista. Ela mantém um silêncio respeitoso durante as viagens, enquanto Kafuku prepara a peça ouvindo gravações feitas por Oto.

O protagonista de "Drive My Car" aceita relutantemente a sua jovem motorista sorumbática que, durante o trajeto diário de uma hora para cada lado, acaba por lhe servir de caixa de ressonância. A jovem também tem problemas que chegue, e a relação entre ambos começa a ser um concentrado de emoções e, por fim, uma catarse.

Não será surpresa que Kafuku e Misaki se tornam amigos, ou que Misaki acaba por guardar alguns tristes segredos. Mas com estas revelações não se estraga o filme, pois nada em "Drive My Car" é aquilo que parece.

Tanto ele como ela assinam performances brilhantes, mostrando duas pessoas que não têm pressa em revelar-se um ao outro (e nem ao público).

Embora o relacionamento destas duas personagens seja o coração do filme, é apenas uma parte. Houve inúmeros filmes sobre a arte, mas poucos dramatizaram tão rigorosamente a vida de um artista. Hamaguchi mergulha-nos no processo de audição, de constituição do elenco e dos ensaios de Kafuku, o que é ainda mais fascinante porque esta versão da obra de Tchekov é uma produção multilíngue.

Pode parecer um desafio para um grupo de atores estabeleceram as necessárias ligações num palco para que a peça de teatro funcione, mas e se todos falaram línguas distintas? A peça é construída sobre a mistura de japonês, mandarim, coreano e linguagem gestual.

Mas, curiosamente, o filme parece sugerir que as diferentes línguas não são um impedimento. Afinal, as pessoas que falam a mesma língua tantas vezes não se entendem...

"Drive My Car" foi escolhido para representar o Japão nos Óscares e em Cannes acumulou prémios. Não é que estes galardões sejam uma referência essencial, mas todos estes cinéfilos juntos não podem estar enganados. Se este ano for ao cinema ver um só filme sério, então que seja este.

PS - Os japoneses traduziram foneticamente o título do filme, o que deu nos cinemas do país do sol nascente o giríssimo "Doraibu Mai Ka".

"Drive My Car", de Ryusuke Hamaguchi, com Hidetoshi Nishijima, Toko Miura, Reika Kirishima, Masaki Okada, Satoko Abe, Jin Dae-yeon e Park Yu-rim.

