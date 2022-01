“Don’t Look Up” conta a história de um cientista e da sua assistente que descobrem um enorme cometa prestes a embater contra a Terra. O evento provocará a extinção da Humanidade; ou pelo menos é o que pensam os especialistas.

"Don’t Look Up". O melhor é fazer como a avestruz

António Raúl VAZ PINTO DA CUNHA REIS Imaginem algo improvável: um vírus novo aparece no mundo e começa a matar pessoas. Logo que o vírus é identificado e isolado, toda a Humanidade começa a defender-se com confinamentos, máscaras, enquanto os cientistas de todo o mundo procuram tratamentos, curas e vacinas.

Um ano depois de o vírus ser descoberto e de ter provocado muitas vítimas mortais, começa a vacinação para nos proteger do bicho. Mas há pessoas que não querem, que acham que a doença nem sempre é fatal, que é como uma gripezinha, e preferem apostar em medicamentos alternativos ainda que a ciência não tenha comprovado a sua eficácia.



Se este fosse o argumento de um filme rodado há uns anos atrás, muitos de nós o acusaríamos de ser irreal, mas tudo isto está a acontecer debaixo dos nossos olhos.

Será que se substituirmos o vírus por um cometa que coloca em risco toda a vida no planeta Terra seria provável que as pessoas reagissem da mesma forma? Será que haveria quem não acreditasse nos cientistas e nos nossos líderes?

Em “Don’t Look Up” falta claramente empatia. Empatia entre os atores e o público e entre as personagens e as suas crenças.

O realizador Adam McKay está convencido que o mundo está perdido e que as pessoas já não acreditem em nada, nem sequer naquilo que vêm com os seus próprios olhos.

“Don’t Look Up” conta a história de um cientista e da sua assistente que descobrem um enorme cometa prestes a embater contra a Terra. O evento provocará a extinção da Humanidade; ou pelo menos é o que pensam os especialistas. Astrónomos, NASA, cientistas de vários pontos do mundo, todos concordam que o choque do cometa com a Terra vai provocar a morte de todos nós, mas a opinião pública – aquilo a que agora se chama redes sociais e “mainstream media” – duvidam.

Os cientistas são gozados, inclusivamente pela presidente dos Estados Unidos, uma espécie de Trump em versão feminina, interpretada por uma inspirada Meryl Streep.

O elenco de “Don’t Look Up” talvez seja o que de mais impressionante o filme tem. Além da ‘uberatriz’, o filme conta com Leonardo DiCaprio como protagonista, contracenando com Jennifer Lawrence. E desengane-se quem pensa que a lista fica por aqui. Há nomes para todos os gostos, de Jonah Hill a Cate Blanchett passando pela coqueluche franco-americana Timothée Chalamet. E para um público menos cinematográfico, temos Ariana Grande num papel que é quase um ‘cameo’, cheio de bom humor.

O filme é um insulto direto a negacionistas, populistas, antivacinas e outros seres que pululam nas nossas sociedades de hoje. E é ainda uma forte crítica aos meios de comunicação e à influência que as redes sociais têm nas nossas vidas.

Todas as críticas que esta obra faz são justificadas, mas a simplificação um pouco tonta do argumento (às vezes improvável), não é uma virtude. “Don’t Look Up” diz-nos coisas que são óbvias para qualquer espetador normalmente constituído, mas ao fazê-lo de forma sobranceira e evidente não vai fazer mudar de ideias quem nega a ciência ou quem duvida dos jornais e das televisões que considera manipulados ou ao serviço de qualquer complô.

“Don’t Look Up” de Adam McKay, com Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Rob Morgan, Jonah Hill, Mark Rylance, Tyler Perry, Timothée Chalamet, Ron Perlman, Ariana Grande, Scott Mescudi, Cate Blanchett e Meryl Streep.

