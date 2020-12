Dois artistas de Esch no festival Sete Sóis Sete Luas de Cabo Verde

Raphaël Gindt e Daniel Mac Lloyd, da galeria de arte 'Kamellebutteck', estão a pintar murais e rochas nas cidades do arquipélago africano, no âmbito deste evento.

Os artistas de rua Raphaël Gindt e Daniel Mac Lloyd, da galeria de arte urbana e contemporânea 'Kamellebutteck', representam a cidade de Esch-sur-Alzette no festival Sete Sóis Sete Luas de Cabo Verde, no âmbito de um intercâmbio entre os dois países.

Os artistas estão em Cabo Verde desde o dia 20 de novembro e permanecem por lá até 5 de dezembro, com o apoio da embaixada do Luxemburgo no arquipélago. Até agora produziram três murais: o primeiro na Biblioteca de Santa Catarina, em Santiago; o segundo, dedicada às mulheres cabo-verdianas, na ilha Brava; e o terceiro, dedicado a uma ave rara endémica, na ilha do Fogo. Santo Antão é outra das paragens dos dois artistas.

A comuna de Esch-sur-Alzette juntou-se à rede Festival Sete Sóis Sete Luas pela primeira vez em 2020 ao acolher a sua "Noite de Cultura".

Este ano, o festival celebra a sua 18ª edição, reunindo sob a sua bandeira 30 cidades de 13 países (Brasil, Cabo Verde, Croácia, Espanha, França, Israel, Itália, Luxemburgo, Marrocos, Portugal, Eslovénia, Tunísia e Turquia).



