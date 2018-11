História gira em torno da barragem de Belo Monte. Exibições esta terça, quarta e quinta-feiras em três locais diferentes do Luxemburgo.

Documentário mostra luta na Amazónia contra barragem

História gira em torno da barragem de Belo Monte. Exibições esta terça, quarta e quinta-feiras em três locais diferentes do Luxemburgo.

O documentário "Countdown am Xingu V", do jornalista e realizador alemão Martin Kessler, vai ser exibido esta terça, quarta e quinta-feiras no Grão-Ducado, relatando uma série de irregularidades e a luta que tem sido travada contra este e outros projetos semelhantes na Amazónia.

No caso da barragem de Belo Monte sobre o rio Xingu, que se iniciou em 2011, o projeto da terceira maior estrutura do mundo no género já originou violações dos direitos humanos, ameaças de morte, repressão, inundações em 400 quilómetros quadrados de floresta tropical, a expulsão de 14 mil habitantes da zona ribeirinha e a deslocação forçada de 20 mil moradores da localidade de Altamira.

O documentário mostra a relação do projeto com o escândalo Lava Jato e ligações ao Luxemburgo, materializadas na abertura de cinco filiais do grupo Odebrechet no Grão-Ducado desde 2013.

Ao mesmo tempo recorda-se que a barragem de Belo Monte não é um projeto único no Brasil, uma vez que outras 150 semelhantes estão projetadas.

Com organização da Action Solidarité Tier Monde (ASTM), esta terça-feira o documentário é mostrado na Cinemateca a partir das 18h30; na quarta, a exibição está marcada para as 19:30 no Scala de Diekirch e, na quinta, à mesma hora, a projeção será no Le Paris em Bettembourg. A entrada é livre.

