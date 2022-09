Do fado à música eletrónica. Sons em português a não perder no Luxemburgo

Um Festival “abre as portas da música que se faz nas várias comunidades da língua portuguesa” ao público que fala português e a todos as outras nacionalidades que fazem o Luxemburgo, diz o organizador Francisco Sassetti.

Um Festival “abre as portas da música que se faz nas várias comunidades da língua portuguesa” ao público que fala português e a todos as outras nacionalidades que fazem o Luxemburgo, diz o organizador Francisco Sassetti.

“Dar a conhecer as culturas muito fortes e relevantes da comunidade lusófona que representa 20% dos habitantes do Luxemburgo”. É este o objetivo da sexta edição do Festival Atlântico que arranca no dia 1 de outubro. Francisco Sassetti, fundador e programador desta festa da música em português acrescenta que o festival “abre as portas da música que se faz nas várias comunidades da língua portuguesa” ao público que fala português e a todas as outras nacionalidades que fazem o Luxemburgo.

1 A abertura: António Zambujo Copiar o link Foto: Alfonso Salgueiro António Zambujo

A abertura é com chave de ouro. António Zambujo, músico que casa a tradição com a modernidade sobe ao palco principal da Philharmonie a partir das 20h00 de dia 1 de outubro. É um regresso aos palcos luxemburgueses, seis anos depois de ter encantado na primeira edição do Festival.





2 O fado: Aldina Duarte Copiar o link

Outro dos pontos altos deste festival é o concerto de Aldina Duarte que nos apresenta “fado em estado puro, com um preocupação extrema com as letras das canções”, descreve Francisco Sassetti.

“Uma extraordinária fadista de enorme elegância e simplicidade no bom sentido da palavra. Um concerto a não falhar para quem gosta de fado”, acrescenta.





3 Sons de Cabo Verde: Mário Lúcio Copiar o link

A edição deste ano encerra em grande com o concerto do músico cabo-verdiano Mário Lúcio. Cantor, guitarrista mas também escritor, pensador e criador do conceito de crioulização que homenageia a mestiçagem do país.



4 Free Jazz: Rodrigo Amado Copiar o link

Pela primeira vez no Atlântico vai poder ouvir-se Free Jazz com Rodrigo Amado que apresenta um grupo completamente novo. O músico criou um grupo especialmente para o festival que inclui a lenda do Free Jazz alemão, Alexander von Schlippenbach.

5 Brasil. Dom La Nena Copiar o link

Uma voz maravilhosa e um ritmo do brasil no espetáculo da violoncelista Dom La Nena.

Ainda para ver e ouvir o duo entre piano e música eletrónica formado por Joana Gama e Luís Fernandes.

6 Uma exposição para tocar instrumentos Copiar o link

Uma das novidades desta edição é a estreia da exposição interativa "Instrmnts" de Victor Gama. O artista de Angola “cria os seus próprios instrumentos, completamente originais inspirados em árvores, pegadas de tigres e histórias de Angola que podem depois ser tocados pelo público que visitar a exposição” descreve Francisco Sassetti. "Uma experiência a não perder", remata.

Pode espreitar a agenda do Festival aqui.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.