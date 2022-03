Sucedem-se as ofertas de estações de televisão ou plataformas como a Netflix para transmitir "Servant of the People".

Guerra na Ucrânia

Direitos da série protagonizada por Zelensky disputados em todo o mundo

AFP Primeiro uma, depois duas, depois vinte: uma pequena agência sediada em Estocolmo está a ser inundada por ofertas de estações de televisão ou plataformas como a Netflix para transmitir a série sobre o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, o antigo ator que se tornou o "herói" do seu país invadido.

"Ficámos assoberbados. Em todo o mundo, as pessoas estão a pedir os direitos de transmissão", explica Nicola Söderlund, co-fundador da empresa Eccho Rights, a partir das instalações da empresa no centro da capital sueca.



Desde o primeiro dia da invasão da Ucrânia, o Channel 4 no Reino Unido, a ANT 1 na Grécia e a PRO TV na Roménia juntaram-se à lista das estações que já tinham negociado os direitos da série "Servant of the People" — que foi para o ar em 2015 —, como o canal ARTE em França.

Netflix é uma das interessadas

"Assinámos cerca de 15 acordos e mais cerca de 20 estão em negociações", diz o agente sueco, com o cartaz da série emoldurado por cima da sua secretária. "Estamos a falar com a América Latina, com os Estados Unidos, com a Netflix, com muita gente."

Só em Itália, três ou quatro compradores estão atualmente a disputar os direitos. Na Grécia, a série é atualment transmitida todas as noites em horário nobre.

Para Söderlund, "há tanto solidariedade com os ucranianos como curiosidade em ver quem é" Zelensky, cujo estatuto mudou em poucos dias, impressionando o mundo com a sua coragem face à invasão russa.

Um herói improvável

O co-fundador da empresa conhece o homem que viria a ser presidente da Ucrânia há dez anos. Em 2012, Zelensky chamou a sua atenção com um programa de comédia ("Crack them up") do qual desenvolveu a ideia original, onde o objetivo é ganhar dinheiro fazendo rir um painel de comediantes - foram vendidas adaptações no Vietname, China e Finlândia.

"Fui almoçar com ele em Kiev, ele tinha montes de ideias loucas e engraçadas", recorda o especialista em direitos televisivos.

Tirando o telefone do bolso, mostra fotografias suas com Zelensky em Cannes, em 2016, nas celebrações do grande festival de cinema organizado todos os anos em França.

Era difícil acreditar na altura, admite Söderlund, que este "ator muito engraçado que era adorado pelo público ucraniano", apesar do seu papel como Napoleão a invadir a Rússia, se tornaria o ódio de estimação de Vladimir Putin "e um líder mundial que encarna e fala para toda a nação" com Kiev sitiada.

"Precisávamos de um herói como ele, depois de Trump e companhia", concorda o chefe da Eccho Rights, Fredrik af Malmborg.

A série "Servant of the People" foca-se na incrível eleição de um professor de história como presidente da Ucrânia. Um cenário cujo sucesso - enorme no país - preparou o caminho para a carreira política de Zelensky.

Série vale um milhão

"Ele sempre nos disse: nos Estados Unidos já houve atores-presidentes", ri-se Malmborg. Embora não tenha tido qualquer contacto recente com o próprio Zelensky, a Eccho conseguiu falar com um dos seus contactos na Ucrânia, após vários dias de interrupções relacionadas com a guerra.

"Um fugiu para a Turquia e o outro para Roterdão e estão em contacto com 'Vova'", diminutivo de Volodymyr ainda hoje usado pelos que lhe são próximos.

Os números são confidenciais, mas a Eccho estima que os novos contratos de radiodifusão obtidos e a obter de futuro estão "na ordem de um milhão de euros". O portefólio da empresa inclui outra série com Zelensky, "Svaty".

A produtora, que emprega um total de 40 pessoas em Estocolmo, Londres e Istambul, anunciou uma doação de 50.000 euros à Cruz Vermelha ucraniana, e planeia fazer mais à medida que mais contratos forem assinados.