Diogo Piçarra atua no Luxemburgo em novembro

Ana TOMÁS

O cantor português Diogo Piçarra atua no Luxemburgo no final deste ano. A mais recente tournée do artista, que foi também um dos mentores das últimas edições do The Voice Portugal, passa pelo Casino 2000, em Mondorf-les-Bains, a 13 de novembro, de acordo com as datas publicadas nas suas redes sociais.

Diogo Piçarra vem apresentar ao Grão-Ducado o seu terceiro disco 'South Side Boy', lançado no final de 2019 mas só agora apresentado ao vivo numa digressão completa, devido às restrições da pandemia nos últimos dois anos.

Com esta tournée o cantor cumpre um velho objetivo, o de "tentar ir ao encontro das comunidades portuguesas, pela Europa". "Estou muito expectante, porque já tive a oportunidade de pisar palcos na Suíça e em França e tenho a certeza que no Luxemburgo será tão bom ou melhor ainda", disse no início de 2020, em entrevista à Rádio Latina, que pode ler aqui na íntegra.

Na próxima sexta-feira, David Carreira apresenta-se no mesmo local

Na mesma conversa, realizada nas vésperas de ser pai pela primeira vez, o cantor algarvio explicou que o título escolhido para dar ao seu mais recente disco foi uma forma de homenagear não só a claque do clube da sua cidade, os South Side Boys e o Farense, como também mostrar a voltar às raízes e recordar a criança que vive em si. "Tenho muitas saudades do Sul, da minha região, da minha cidade, de estar em paz, de ir à praia, de realmente sentir essa energia que sinto de cada vez que regresso e que em Lisboa é um bocadinho mais difícil de conseguir", confessou.



Para Diogo Piçarra este novo trabalho é o reflexo da fase atual da sua carreira musical, onde se revela mais o seu lado "de produtor, do que apenas cantor ou intérprete".



Ainda não são conhecidos mais detalhes sobre o concerto (horário e preços), mas o cantor não é o único português a marcar a agenda do Casino 2000.

Na próxima sexta-feira, David Carreira apresenta-se no mesmo local, pelas 21h (os bilhetes custam 35€) e a 22 de outubro será a vez de Pedro Abrunhosa. O concerto do músico portuense começa às 21h e os preços dos bilhetes variam entre 39,50€ e 58,59€.

