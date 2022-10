Desde maio, o município lançou-se na missão de descobrir a origem da pintura.

Descoberta

Differdange. Quadro descoberto por portugueses permanece um mistério

Em julho, o Luxemburger Wort contou a história de dois portugueses que, durante a renovação de uma loja de artigos sanitários no nº46 da Avenue de la Liberté, em Differdange, descobriram um enorme quadro atrás de uma parede. A pintura, que mostra o brasão do Luxemburgo e é de autoria desconhecida, chamou a atenção da comuna, que lançou um apelo para que os munícipes lhe fizessem chegar quaisquer informações que tivessem sobre o mural.

Três meses depois, o enigma que começou com a descoberta de Fernando Abreu e Jorge Guimarães continua difícil de resolver. Em declarações ao Wort, Mirko Mengoni, do gabinete de imprensa da autarquia, refere que houve pouca informação a chegar sobre o quadro. "Quatro ou cinco pessoas responderam ao nosso apelo", revela. Tudo o que se conhece sobre o quadro foi publicado na edição de setembro da revista municipal Diffmag.

O que se sabe é que a pintura será "muito provavelmente de uma parede original do cineteatro Victoria, que ali estava no início do século XX. O teatro encontrava-se numa grande sala de concertos que o proprietário do café, Jean-Pierre Breden, tinha alugado ao operário Joseph Hougnon por uma renda anual de 6.000 francos". Segundo a Diffmag, "o nome do autor da pintura [cuja única pista existente é a assinatura abreviada 'LR'] permanece desconhecido".

Quadro descoberto numa segunda parede

Depois de funcionar como cinema, nos anos 1920, o edifício chegou a albergar mercearias e supermercados, como o "Supermarché Star", cujo nome ainda está escrito a branco sobre um fundo verde por cima da entrada.

Os lojistas portugueses, que queriam instalar lavatórios e banheiras na nova loja, tornou-se evidente que teriam de proceder a uma remodelação total do "espaço desorganizado" e cheio de "armários altos e velhos".

Para isso, seria necessário derrubar paredes. E foi durante esse processo que encontraram a enorme pintura, com vários metros de largura e altura, numa segunda parede. "A pintura permaneceu quase invisível durante décadas, porque os armários eram muito altos", explicou, na altura, Fernando Abreu.

Durante quase um ano, a pintura passou despercebida. Mas a 28 de maio deste ano, um cliente entrou na loja durante a braderie e mostrou-se intrigado com a obra. A partir daí, o município lançou-se na missão de descobrir a origem do quadro. Sem sucesso, até ao momento.

(Artigo publicado originalmente no Luxemburger Wort e traduzido para o Contacto por Maria Monteiro.)

