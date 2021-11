O programa é distribuído por todo o mês de novembro, principalmente às segundas e quartas-feiras.

Dias do Cinema Português regressam a Berlim durante o mês de novembro

Redação

Os Dias do Cinema Português estão de volta a Berlim depois de um ano de pausa forçada pela pandemia.

São 16 filmes de vários géneros e temas programados para o mês de novembro no cinema Moviemento na capital alemã. Na agenda inclui-se uma homenagem à atriz Fernanda Lapa, que morreu a 06 de agosto de 2020, e ainda uma conferência que assinala os 500 anos da primeira viagem de circum-navegação. Entre os vários filmes estão ainda "Variações", de João Maia, "Tristeza e alegria na vida das Girafas", de Tiago Guedes, e "O Filme do Bruno Aleixo".

A responsável pela iniciativa e presidente da Associação 2314, Helena Araújo, disse que a organização implicou “assumir vários riscos”devido às limitações e incertezas causadas pela situação sanitária atual.

O evento começou esta terça-feira com o filme “Variações”, de João Maia, uma cinebiografia de António Variações, cantor português e ícone dos anos 1980.

"Glória", a primeira ficção portuguesa produzida para a Netflix A série "Glória", que chega na sexta-feira, 5, à plataforma Netflix, vai dar mais visibilidade internacional à ficção portuguesa, num momento em que "o mercado está muito aberto a novas histórias", afirmou à Lusa o argumentista Pedro Lopes.

Segundo comentários da organizadora à agência Lusa, a escolha dos filmes "foi complicadíssima, como parámos um ano, havia muitos filmes para escolher e é muito difícil deixar alguns dos que gostamos de fora. Foi difícil escolher por termos tanta oferta. O resultado é um programa muito grande, que nos dá muita satisfação”, comentou Helena Araújo.

Acrescentou ainda que "as pessoas estão com vontade de ter cultura, mas não saem. As salas continuam a não encher, voltou a haver oferta cultural, mas as salas continuam relativamente vazias. […] Parece-me que as pessoas estão com vontade, mas com medo ao mesmo tempo”.



Um dos filmes “Tristeza e alegria na vida das Girafas”, de Tiago Guedes, uma comédia dramática sobre uma menina de 10 anos que atravessa Lisboa para ir pedir ajuda ao primeiro-ministro, acompanhada pelo seu urso de peluche, terá uma sessão especial para alunos de português de uma escola de Berlim.

Fora da programação principal está uma secção especial comemorativa aos 500 anos da primeira viagem de circum-navegação, com o filme “Henrique de Malaca – Um Malaio e Magalhães”, que explora a possibilidade de ter sido afinal um malaio a primeira pessoa a completar a volta ao mundo. Depois da exibição haverá uma sessão com o realizador Pedro Palma e o historiador Paulo Jorge de Sousa Pinto.

“O Filme do Bruno Aleixo”, de João Moreira e Pedro Santo, “O Labirinto da saudade”, de Miguel Gonçalves Mendes, “Se o Mar deixar”, de Luís Alves de Matos, “Patrick”, de Gonçalo Waddington, “Cuidado”, de Sebastião Salgado, “Tio Tomás, a contabilidade dos dias”, de Regina Pessoa, “Technoboss”, de João Nicolau, “Amor Fati”, de Cláudia Varejão, “Natureza Morta”, de Bruno Fraga Braz, “Mosquito”, de João Nuno Pinto, “28 de Outubro”, de Tiago Albuquerque, “A metamorfose dos pássaros”, de Catarina Vasconcelos, e “Ursula”, de Eduardo Brito, completam a programação.

