Fazem parte da prata da casa da música alternativa portuguesa e já atuaram três vezes com casa cheia no Luxemburgo, uma no icónico Carré Rotondes, em 2014, e em duas noites seguidas no De Gudde Wëllen, em 2015. Mas desta vez a banda lisboeta vai atuar ao ar livre, num dos quatro palcos do festival Food For Your Senses, em Kirchberg.

O festival ao ar livre - num descampado perto das instalações da RTL - arranca na sexta-feira, com concertos até domingo. Os PAUS atuam na sexta-feira, 4 de agosto, numa noite que conta ainda com os americanos Allah-Las, o punk californiano dos Scarred, o austríaco Voodoo Jürgens, ou o grupo de música dos balcãs La Fanfare - Couche-Tard, além de várias bandas luxemburguesas, incluindo os Läb Orchestra.

Para quem não os conhece, os PAUS são "o resultado de quando Joaquim Albergaria, Hélio Morais, Makoto Yagyu e Fábio Jevelim se juntam com uma bateria siamesa, um baixo maior que o défice da Grécia e teclados que vos fazem sentir coisas". A descrição é da banda, mas não chega para explicar "as coisas" que os PAUS fazem sentir ao público. Puro instinto, os músicos parecem transcender os limites físicos dos instrumentos, num ritmo incessante que tem qualquer coisa de primitivo e arquétipo, arrastando o público num transe tribal.

É em concerto que a banda formada em 2009, com dois álbuns e um EP, é mais apreciada. Lançado em 2014 com distribuição internacional, o álbum "Clarão" roça os limites do experimentalismo e "não é de fácil acesso para quem venha da pop", admitiu Fábio Jevelim ao Contacto, na última vez que a banda atuou no Grão-Ducado. A atuação ao vivo devolve à música "a fisicalidade" e "o tamanho do som".

Os PAUS praticam uma sonoridade "entre a música experimental e pop", com marcas psicadélicas e "alusões ao passado do rock harcore de alguns dos músicos". A descrição volta a ser da banda, mas não faz jus à energia e talento do grupo, que se distingue por uma sonoridade forte, muito graças à dupla bateria.



A localização do festival, em Kirchberg.

Photo: FFYS Facebook

O quarteto, que inclui Hélio Morais, baterista também dos Linda Martini, é formado ainda pelo baterista Joaquim Albergaria, Fábio Jevelim (sintetizadores e guitarra) e Makoto Yagyu (sintetizadores e baixo).

O festival Food for Your Senses acontece em Kirchberg, no boulevard Pierre Krier (perto da RTL).



Mais informações e bilhetes no site do festival.