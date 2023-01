A salada deste diário é pouco atraente, nada tem de sistemático e não revela sequer uma ponta de subjectividade mais íntima e pessoal.

Diário de uma semana

Diogo RAMADA CURTO A salada deste diário é pouco atraente, nada tem de sistemático e não revela sequer uma ponta de subjectividade mais íntima e pessoal. Nenhuma angústia, nenhum momento de maior intensidade emocional vem ao de cima. Parece que vivo nos limites de uma estopada, entre almoços e idas a arquivos e bibliotecas.

Sábado é dia de Feira da Ladra. O Nuno, que se orgulha de nunca ter lido um livro, tinha como de costume tudo a um euro. Na sua banca, com as lombadas viradas para cima, dispunham-se várias colecções de bolso, sobretudo de livros policiais e outros, alguns cartonados. Mais parecia uma parte da biblioteca do tal Alberto Manguel, que nenhum outro livreiro-alfarrabista quisera... Talvez por isso mesmo, o Nuno foi chamado para comprar os livros, como costuma suceder com recheios de casas que entram em obras de recuperação.



Contudo, não me queixo, pois a passagem pelas bancas do Nuno – um homem que já pagou sete ou oito salários numa empresa sua de construção, mas que desistiu por se sentir mais livre a vender em feiras – ainda rendeu qualquer coisa. Nos livros de grande formato, vendidos também a um eureco, encontrei um segundo exemplar impecável do belo livro sobre Portugal organizado pelos meus amigos Alice e Hellmut Wohl. Bem bom!

Como tantos outros amigos portugueses, fui algumas vezes convidado pela Alice e pelo Hellmut para almoços em Colares. Estive com eles noutros lugares, tanto em Portugal como fora. Apreciei-os mais no calor das conversas, do que propriamente pelo que escreveram. Dispor de dois exemplares daquele livro de 1983, com introdução de Alexandre O’Neill e fotografias de Nicolas Spieha, é um luxo que poucos se podem permitir. Foi com esse pequeno troféu que me aproximei da mesa do quiosque onde me encontro, todos os sábados, com um grupo, onde pelo menos quatro escrevem a metro ou a pataco. O Jorge da Glória, um bom amigo que no Inverno morre de frio e quase não põe os pés fora de casa, não veio, mas tive poena.

Falámos do que tinha saído na imprensa e estivemos na galhofa, antes de subirmos até ao Senhor Luís, ex-combatente na Guiné, que também vende livros a preceito, com banca entre um euro até três ou quatro. Já o Martinho, com tanto turista a rondar-lhe o estaminé, pratica preços pouco atraentes, para quem procura encher o saco dos livros todas as semanas. Ultimamente, temos passado ao largo da sua loja, na esquina do mercado. Sem grandes conversas, apenas com uma passagem pelo café Copenhaga, para comprar um pão escuro de cimento, em formato cilíndrico. Mas, apesar de careiro, Martinho é um homem culto, que gosta de nos impressionar com os seus conhecimentos de desenho e pintura.

Sábado almocei em casa com Laura de Mello e Souza e Renato Leça, mais Rodrigo Ricupero. Laura, grande historiadora dos séculos XVI a XVIII, foi professora na Universidade de São Paulo. Conheço-a há quase quarenta anos, desde as suas primeiras visitas à Torre do Tombo. Em sucessivas passagens por São Paulo, apresentou-me o seu pai, Antonio Cândido. Nos últimos oito anos, foi professora de História do Brasil, na Sorbonne.

Rodrigo seguiu o gosto de Laura pelos arquivos. Tem tanto de revolucionário, como de historiador que não embarca em modelos pré-construídos. Também ele pertence a uma linhagem célebre. Em 2019, assisti a dois dias de conferências na Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, com a participação de muitos economistas que reagiam contra as políticas de Bolsonaro e o seu alinhamento com o governo norte-americano de Donald de Trump. Enquanto os economistas se indignavam, o embaixador Ricupero – tio do Rodrigo – trazia para a discussão dados económicos e estratégicos de natureza diversa, a revelar um enorme bom senso e um sentido profundo pelo que era estrutural. Lembro-me de dois aspectos: por um lado, Ricupero insistiu na questão demográfica, ou seja, na baixa de natalidade que, segundo ele, iria levar a breve trecho à necessidade de abrir as fronteiras, só restava saber se essa abertura deveria ser feita em relação a África ou a outros países da América Latina; por outro lado, recordo-me da maneira como argumentou a necessidade do Brasil se desvincular da política de Trump em relação ao Médio Oriente, uma vez que ali tinha um dos principais mercados para a sua avicultura.

Durante a conversa de almoço, toquei no caso de Victor Cunha Rego que, no seu exílio paulista, graças à mulher frequentara a elite cosmopolita de inícios da década de 1960, daquela grande cidade. Renato, que foi director da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, comparou as elites paulistas com as do seu Rio de Janeiro. O nosso almoço durou até às seis da tarde, com outras comparações e comigo a insistir no provincianismo português. O exemplo que dei do caso do triunfo de Manguel em terras alfacinhas – um figurão argentino-canadiano, com o atestado pouco recomendável de ter sido director da Biblioteca da Argentina com Macri, que os meus amigos brasileiros bem informados desconheciam – foi apenas um entre muitos exemplos do atraso em que nos querem meter.

A minha indignação é relativa não só ao novo Cagliostro, mas envolve a cultura política do amiguismo e do pedido pessoal em que continuamos a viver. Tanto mais que tinha enviado a minha última crónica do Contacto a um amigo norte-americano, Jacob Soll, historiador intelectual de renome que continua ligado às questões da história da recepção e da leitura, que me respondeu dizendo desconhecer totalmente a obra e a figura do tal Manguel. No fundo, uma invenção de pacóvios. Jake também tem Lisboa como a sua cidade preferida na Europa, disse-me inúmeras vezes que foi aqui que conheceu a civilização. Compreende-se, por isso, que ficou indignado com a facilidade com que aquele figurão se impôs aqui no burgo, trocando gato por lebre.

Domingo, dia 8 de Janeiro, foi o dia do assalto em Brasília. Uns milhares de apoiantes de Jair Bolsonaro invadiram o Supremo Tribunal, o Palácio do Planalto e o Congresso. Os meus amigos brasileiros telefonaram-me estupefactos. Laura não se conformava com os cortes feitos nas telas de Portinari. A questão da violência veio ao de cima nas conversas telefónicas. Iris Kantor, também da Universidade de São Paulo, enviou-me a mensagem de repúdio que a sua instituição, quase de certeza pela sua mão, escrevera em face de tanta violência. Nem todos são adeptos incondicionais de Lula, mas penso que todos tomaram posições inequívocas de recusa em face de tanta selvageria.

Por cá, O Observador parece ter delegado em Rui Ramos o recurso a um argumento tortuoso, assim composto: se a violência esteve presente no assalto, ela envolveu apenas um número circunscrito de bolsonaristas e nunca Bolsonaro; simultaneamente, na base deste acontecimento, estão a corrupção e a ladroagem de Lula da Silva; escusado, por essas razões, apelar à moderação. O que quer dizer, mais ou menos, isto: Bolsonaro não pode ser acusado, quando o verdadeiro responsável é Lula. Quanto à violência política, só em parte ela é condenável; muito pior, no entender de Rui Ramos, parecem ser as tentativas de judicialização da luta política, com as quais Lula procura perseguir Bolsonaro.

Na segunda-feira, regressei à Torre do Tombo. A minha dispersão é grande e não se justifica com evocações de curiosidade. No meio da correspondência para Salazar, que me convenço só consultar depois do trabalho mais sério, encontro a carta de uma médica de 25 anos. Tal como o marido, a trabalhar nos Hospitais Civis, na década de 1950, tomou a iniciativa de se queixar de que o salário não dava para o casal viver sozinho, fora de casa dos pais. Salazar, através de um dos seus secretários, perguntou qual era o concurso que pretendiam alcançar. Ao que a mesma médica, com um apelido de “boas famílias”, respondeu que havia um lugar a concurso na Carris, mas seria melhor uma colocação na CP, pelo simples facto de os ordenados serem melhores. A troco de uma genuflexão face a um ditador paternalista, ali estava o favorecimento dos devotos de Salazar. Isto é, a cunha com a sua cadeia de amiguismos, clientelas e interesses criados parecia estar mais no centro de um regime do que qualquer tipo de ordenamentos jurídicos e constitucionais.

Noutro dossier, encontrei um exemplo, de 1950, de uma delação com origens na Legião. O pequeno círculo dos, então, chamados marcelinos pelo facto de surgirem afectos a Marcello Caetano, era constituído por César Moreira Baptista que ficou à frente do Secretariado da Propaganda transformado em organismo da Informação e, mais tarde, do Turismo. O grupo era composto por Dutra Faria, Barradas de Oliveira e Ramiro Valadão. Foi sobre o último que recaiu a suspeita de ser perigoso, porque marcelista, logo, não afecto ao regime... Que valor se deve dar a estas dissensões internas ao regime, já estudadas para os Grémios da Lavoura por Manuel de Lucena?

De clivagens internas a grupos, encontrei correspondente num sector da oposição. Desde finais da década de 1940, sobretudo Mário Cesariny e Cruzeiro Seixas, em conjunto com um pequeno núcleo de escritores e artistas lutou pelo estabelecimento de uma ruptura, demarcando-se tanto do fascismo como do neorrealismo. Mas, no interior do grupo são muitas as divisões. No grupo duro, que não cedia aos convencionalismos, além dos citados, encontravam-se Alexandre O’Neill, Luís Pacheco, António Domingues, António Maria Lisboa. Havia depois, os que estavam dentro, mas nos quais não se acreditava muito, pelo menos é o que fica patente na correspondência de Cesariny para Cruzeiro Seixas. O caso principal, pelas dúvidas que suscitava, era o de José Augusto França. Este veio a dizer, numa entrevista à revista Ler, que já o António Pedro dissera ter sido ele o “mangas de alpaca do movimento surrealista em Portugal”, ou seja, segundo o próprio, que o França estava destinado a ser o teórico do grupo. De facto, é uma pretensão que se nota na sua história de arte do século XX, na qual sai em defesa do movimento em que ele próprio participou. Porém, essa era uma posição que os principais protagonistas do surrealismo português não lhe concediam, chegando a ridicularizá-lo.

Li com interesse essas cartas de Cesariny, na Biblioteca Nacional (que deviam ser comparadas e cruzadas com a informação que vai no diário de Hein Semke). Não é só de clivagens que elas nos falam. Na década de 1950, Cruzeiro Seixas viveu em Luanda, donde só regressou em 1964. Jorge Rivera, editor das obras de José Marinho, sabe muitas coisas ignoradas por muitos e é generoso com os outros. Graças aos seus conhecimentos foi-me possível encontrar o trilho certo, que andava a tentar encontrar, a propósito da estadia de Alfredo Margarido em Luanda, durante menos anos do que Cruzeiro Seixas, mas que com este colaborou. Os seus interesses dizem respeito não só à obra de Cruzeiro Seixas, a começar pela exposição que teve lugar em 1957, num antigo palacete abandonado na actual capital de Angola; mas também à sua extensa actividade como colecionador de arte africana, durante os anos de Angola.

Quanto ao tema do colecionismo, que está na ordem do dia, Jorge Rivera teve a pachorra de me aturar em dois lanches na Biblioteca Nacional, para me explicar tudo e me passar um monte de referências úteis. Nomeadamente a que dizia respeito a uma tese de doutoramento que permanece inédita, apresentada em Belas Artes, da autoria de Teresa Matos Pereira, Uma Travessia da Colonialidade (2011). Onde foi parar a tal colecção de Cruzeiro Seixas, consequência tardia de um movimento inaugurado por Michel Leiris, membro destacado do movimento surrealista francês que, no final da década de 1920, participara numa expedição etnográfica destinada a recolher milhares de objectos, com destino no Trocadéro. Que não existam dúvidas, tais recolhas nada tinham que ver com o saque, nem com os massacres coloniais, como sucedera no final do século XIX no Benim, actual Nigéria. Pelo contrário, Leiris, longe de alimentar o servilismo dos etnógrafos em relação aos respectivos Estados Coloniais, procurou sempre elevar o estatuto ou lutar pela autonomia das culturas africanas. Enfim, inspirado ou não em Picasso, o propósito do coleccionismo surrealista era orientado por valores emancipatórios.

A exposição de 1957 em Luanda de Cruzeiro Seixas, em cuja defesa saiu Margarido, foi guiada pelos mesmos propósitos. Foi por isso que irritou os representantes do Estado colonial. Contudo, como fica patente nas cartas de Cesariny para o amigo, este beneficiava de condições de protecção ao mais alto nível, a começar pelos do empresário Manuel Vinhas. Cruzeiro Seixas tinha, também, parentesco com o governador-geral. Sabendo dessa protecção e em face dos recursos exíguos de que dispunham, Cesariny vislumbra a possibilidade de trazer o amigo de volta para Lisboa, pois tinha muitas saudades dele. Para resolver essa mesma situação nada melhor do que procurar encaixá-lo na Agência geral do Ultramar que tinha a seu cargo organizar actividades de propaganda e exposições. Para que tal acontecesse, tinha de existir o apoio do referido governador geral, quanto à hierarquia na Agência, Cesariny pensava que, com o poeta Daniel Filipe já lá dentro, num lugar de chefia, poderiam em breve vir a chover contos de reis.

A salada deste diário é pouco atraente, nada tem de sistemático e não revela sequer uma ponta de subjectividade mais íntima e pessoal. Nenhuma angústia, nenhum momento de maior intensidade emocional vem ao de cima. Parece que vivo nos limites de uma estopada, entre almoços e idas a arquivos e bibliotecas. No entanto, guardo no meu íntimo a conversa que tive – na quarta-feira, ao almoço, na Biblioteca Nacional – com o sociólogo e escritor Bruno Monteiro. Trabalha, agora, em Paris, na OCDE. A universidade portuguesa não conseguiu criar as condições para o acolher, facto que só por si indica onde chegámos. Falou-me da economista Mariana Mazzucato e do livro que está prestes a lançar de crítica ao domínio exercido, de maneira indistinta, sobre o Estado e sobre as empresas por parte das grandes consultoras. Explicou-me também, a mim e ao nosso comum amigo Nuno Domingos, antropólogo e cientista social de muitas valências, o que andava a fazer e que relatórios assinava.

Enfim, a semana cuja descrição aqui descrevo de maneira tosca passou depressa. Ponho de lado deste diário, a continuação da leitura do tomo de mais de mil páginas do historiador Jorge Borges de Macedo, os avanços na leitura de O Princípio de Tudo - Uma nova história da humanidade de David Graeber e David Wengrow. Jantámos sempre em casa, nem à Parreirinha do Paraíso, aqui quase ao lado, fui. Li diariamente O Público e o Contacto, mas não consegui ver nada na televisão, porque na minha zona a mudança para fibra pôs tudo em colapso e só hoje de manhã veio um técnico de Goiás, muito profissional, instalar o novo equipamento em minha casa. Espero que a próxima semana venha a ser melhor do que esta, mas tenho dúvidas.

(Autor escreve ao abrigo do antigo Acordo Ortográfico.)



Diogo Ramada Curto, historiador, colunista do Contacto Colaborou com o Público e o Expresso. Professor Catedrático na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, foi professor no Instituto Universitário Europeu em Florença e professor convidado nas universidades de Brown, Yale e São Paulo. Em finais de 2020, publicou O Colonialismo português em África: de Livingstone a Luandino (Edições 70).

