A primeira destas ações radicais aconteceu na National Gallery, em Londres, quando a 14 de outubro duas ativistas do mesmo grupo "“Acabem com o petróleo” atiraram sopa de tomate sobre a obra de Van Gogh.

Depois de "Os Girassóis", ativistas atacam "Rapariga com Brinco de Pérola"

"Rapariga com Brinco de Pérola", do holandês Johannes Vermeer, foi a terceira de uma sequência de pinturas célebres que em quinze dias foram visadas pelo grupo “Acabem com o petróleo”. Os ativistas usam ações extremas para chamar a atenção para a catástrofe climática.



Três pessoas foram detidas esta quinta-feira, após uma ação no museu Mauritshuis, em Haia. Um homem com uma t-shirt com a inscrição “Just Stop Oil” (Acabem com o petróleo) colou a sua cabeça rapada ao vidro que protege a tela da obra prima de 1665. Um segundo homem despejou uma substância não identificada de uma lata sobre a tela, enquanto um terceiro colava a mão à parede gritando: “O que sentem quando uma coisa bela e sem preço é aparentemente destruída sob os vossos olhos?”. E acrescentou, “esta pintura está protegida por vidro, mas o futuro dos nossos filhos não está protegido”.

Os visitantes que assistiam gritavam “vergonha”, “obsceno” e “és estúpido”, segundo relata a agência noticiosa AFP.

A 14 de outubro a primeira destas ações radicais aconteceu na National Gallery, e duas ativistas do mesmo grupo atiraram sopa de tomate sobre "Os Girassóis" de Vincent van Gogh, em exibição naquele museu londrino. A ação gerou uma onda de indignação em todo o mundo pelo eventual dano causado à tela pintada em 1888, e cujo preço atual é estimado em mais de 86,2 milhões. Embora em vida, o pintor holandês não tenha vendido um único quadro e tenha morrido na miséria.

O segundo ataque foi no passado domingo contra a obra "Palheiros", de Claude Monet, que está no museu Barberini, em Potsdam, perto de Berlim. A obra de Monet está avaliada em 111 milhões de euros e os ativistas atiraram puré de batata contra o quadro.

Além da reivindicação para o mundo acabar imediatamente com a extração e queima de combustíveis fósseis, os ataques têm em comum o facto de todas as obras não terem de facto sofrido danos visíveis - estão todas protegidas por vidro.

A equipa de restauro da National Gallery informou que apenas a moldura de "Os Girassóis" tinha ficado ligeiramente danificada. Num comunicado à AFP, a direção do museu Mauritshuis disse que “condena vivamente a tentativa de danificar arte, qualquer que seja a causa”.

A pintura de Johannes Vermeer, um dos mais célebres pintores holandeses do seculo XVII, serviu de inspiração para um livro de Tracy Chevalier e para o filme com o mesmo nome, "Rapariga com Brinco de Pérola", protagonizado por Scarlett Johansson e Colin Firth.

Os três ativistas foram detidos pela polícia e identificados como cidadãos belgas.

A obra ou a vida? Nem todos contestam os ataques

Logo a seguir ao ataque na National Gallery, o colunista do jornal inglês Guardian, George Monbiot, escreveu um artigo com o título de “Vocês estão mesmo mais preocupados com os girassóis de Van Gogh do que com os verdadeiros?, respondendo à ideia de que os ativistas estão a usar táticas que se irão virar contra eles, ao gerarem a indignação das mesmas pessoas que pretendem juntar à causa. Mas, diz Monbiot, “Protestos ‘respeitáveis’ são completamente ignorados”.

O autor de vários livros sobre a emergência climática acrescenta: “em todo o lado vejo alegações de que táticas 'extremas' dos ambientalistas levarão as pessoas a ‘deixar de ouvir’. Mas como podemos ouvir ainda menos do que os avisos de cientistas e comités eminentes? Como podemos prestar ainda menos atenção a protestos educados de ativistas 'respeitadores' para a destruição do nosso planeta habitável? Alguma coisa tem que nos tirar do nosso entorpecimento”, defende.

As últimas ações do grupo "Just Stop Oil" aconteceram na sequência do anúncio pela anterior primeira-ministra britânica Liz Truss de conceder 130 novas licenças de exploração de gás e petróleo, agora revogadas pelo novo PM, Rishi Sunak.

O Reino Unido, que no ano passado acolheu em Glasgow a reunião anual do Clima das Nações Unidas, a COP 26, comprometeu-se a atingir a neutralidade carbónica em 2050 e a promover internacionalmente o fim dos combustíveis fósseis. E, como a generalidade dos países, não está nem perto de a cumprir.

Também esta quinta-feira foi publicado um relatório do programa ambiental das Nações Unidas, nas vésperas da COP27, que começa a 7 de novembro, no Egito. O relatório é devastador e avalia que as contribuições dos países para reduzirem as emissões de gases com efeitos de estufa vão levar à catástrofe. “Não há um caminho credível para a temperatura de 1.5ºC”, é dito.

Há um ano, o Acordo de Glasgow assinado por 195 países comprometia os países a fazer todos os esforços para manter o aumento global das emissões a um máximo de 1.5ºC, em relação às temperaturas pré-industriais. Um valor que desde 2015 é considerado minimamente seguro para manter as condições de vida na Terra.



