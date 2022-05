Andrew Fletcher, membro fundador da banda britânica, morreu ao 60 anos.

Música

Depeche Mode "chocados" com "morte prematura" de Andrew Fletcher

AFP Andrew Fletcher, membro fundador da banda britânica, morreu ao 60 anos.

"Estamos chocados e com imensa tristeza pela morte prematura do nosso querido amigo, parte da família e membro da banda", disse o grupo em comunicado na quinta-feira.

Os Depeche Mode formaram-se em 1980, em Basildon, cerca de 40 quilómetros a leste de Londres. Nascido em Julho de 1961 em Nottingham, Andrew Fletcher, apelidado de "Fletch", era um dos teclistas e fundadores do grupo.

"Fletch tinha um verdadeiro coração de ouro e estava sempre presente quando se precisava de apoio, uma conversa animada, uma boa gargalhada ou uma cerveja fria", escreveu a banda, pedindo para "respeitar a privacidade da família neste momento difícil".

Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de twitter. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento

Os Depeche Mode já venderam mais de 100 milhões de discos em todo o mundo. Os maiores sucessos da banda incluem "Just Can't Get Enough", "Everything Counts", "Never Let Me Down Again", e "Walking in My Shoes".

Pioneiros da pop sintética no início da década de 1980, tiveram enorme sucesso com o álbum "Violator" (1990), que incluiu os êxitos "Personal Jesus" e "Enjoy the Silence".





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.