"Decision to Leave". Viúva negra da Manchúria

António Raúl VAZ PINTO DA CUNHA REIS Quando temos à nossa espera um filme do realizador sul-coreano Park Chan-wook temos de estar preparados para algo intrigante, complexo e incisivo sobre as motivações que fazem as pessoas (normais) fazerem as coisas mais estranhas.

Os filmes de Park Chan-wook são geralmente sobre os comportamentos humanos mais insondável, dedicando-se o cineasta a descascar a cebola até que as camadas fiquem todas visíveis.



"Decision to Leave" tem Tang Wei, a sublime atriz chinesa, a demonstrar uma aura enigmática das mais... enigmáticas.

Um olhar inteligente, furtivo e a atriz torna-se a mais secreta e sedutora das mulheres. Uma 'femme fatale' chinesa que captura a atenção do público pelo mistério que encerra.

A pergunta sobre a personagem que ela interpreta neste filme de narrativa imprevisível é: como é que esta mulher fascinante pode ter assassinado o marido?

O filme é uma combinação de Park Chan-wook e a sua solidez cinematográfica coreana com a inescrutabilidade da prestação da atriz chinesa.

Estamos perante um 'film noir' moderno 'made in Korea' sobre atrações fatais. Peça a peça, vamos construindo um thriller romântico, exclusivamente para adultos, que é intrigante, dramático demais, mas terrivelmente eficaz.

"Decision to Leave" é ótimo para pessoas emotivas que tenham tido uma obsessão incontrolável por alguém inexplicavelmente sedutor pelo menos uma vez na vida.

Imagine a sensação agonizante de perder a alma gémea recém-descoberta. Essa ligação obsessiva que um ser humano pode ter com outro (para o bem e para o mal) é o que fascina o realizador argumentista.

O filme começa quando o corpo de um homem é encontrado depois de um acidente numa montanha. A esposa atraente e friamente impecável é a principal suspeita. Situação que piora porque a mulher não parece triste, chateada, ou mesmo incomodada com a morte do esposo.

O detetive que investiga o caso não consegue entender as razões que levam a mulher a voltar ao seu trabalho no asilo logo após a morte do marido. "Os velhos vivos vêm antes dos maridos mortos", responde a esposa com frieza, deixando o detetive perplexo.

O agente, um homem casado e sério profissional, não consegue deixar de pensar na suspeita. Este caso, que podia ser igual a tantos outros casos e a tantos outros filmes, é singularmente diferente.

O detetive fica cativado pela beleza natural e sedutora da suspeita mas igualmente pela sua origem: ela é cidadã chinesa, mas trata-se da filha meio-coreana e meio-chinesa de um herói coreano da guerra da Manchúria.

O detetive parece querer acreditar que o marido pode simplesmente ter-se suicidado. Mas como os sinais apontam para que a esposa seja quem provavelmente cometeu o crime, o polícia vai contra os seus instintos: quer acreditar na história dela e confirmar o alibi para provar que a suspeita está realmente inocente.

Paremos por aqui para não estragar o prazer da fita. Diga-se apenas que o enredo adiciona uma camada a outra quando Park, ao seu bom estilo, testa as profundezas da emoção, paixão e tensão sexual entre os dois protagonistas no cenário frio e enevoeirado do filme. Park, que ganhou o prémio de melhor realizador com este filme no Festival de Cannes, escolheu uma música coreana chamada "The Mist" como fonte de inspiração para a história.

Além de uma narrativa bem contada, e da interpretação mais do que precisa, o filme vale pelas cenas esplendidamente filmadas que parecem descambar no melodrama de TV coreana... mas isso nunca acontece.

"Decision to Leave", de Park Chan-wook, com Tang Wei, Park Hae-il, Lee Jung-hyun, Go Kyuong-pyo e Kim Sin-yong.

