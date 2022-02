Apesar de não ser um filme destinado a reinventar o cinema de crime e mistério, faz-nos recordar as razões que nos fazem gostar tanto deste género.

Opinião Cultura 1 4 min.

Crítica de cinema

"Death on the Nile". Quem não gosta de um bom mistério?

António Raúl VAZ PINTO DA CUNHA REIS Apesar de não ser um filme destinado a reinventar o cinema de crime e mistério, faz-nos recordar as razões que nos fazem gostar tanto deste género.

O público de todos os tempos e lugares tem apreciado os romances de mistério, as histórias sobre assassinatos, um culpado na sombra que queremos descobrir e uma infinita lista de suspeitos que estimulam a nossa imaginação. As técnicas para agarrar o público mudaram desde que Agatha Christie publicou as suas obras no século passado. A escritora britânica revolucionou a forma de contar a história e deixou uma herança de dezenas de obras que, décadas depois, continuam a ser referências do gênero.

Retomar esses clássicos hoje pode ser difícil, sobretudo depois de tantas novidades neste domínio, com filmes e séries que vieram mudar o esquema. Mas, apesar das adversidades narrativas e comerciais de nossos tempos, o formato velha escola de Christie continua ironicamente fresco.

Quem não conhece a história original vai disfrutar ainda mais, pois terá o mistério para desvendar, as suspeitas incessantes a surgirem como cogumelos e reviravoltas inesperadas.

"Death on the Nile" conta com a presença de Kenneth Branagh na cadeira do realizador, um homem que nunca fez nada de extremamente inovador, mas cujas obras foram tudo menos fracassos. Do clássico "Frankenstein", de Mary Shelley, ao remake de "Cinderella", todos mostram que Branagh segue as regras cinematográficas mais conservadoras mas a receita funciona.

Colocar Branagh a readaptar histórias de Agatha Christie parecia ser a escolha certa. No entanto, em "Murder on the Orient Express" alguma coisa saiu mal. Apesar do seu elenco espetacular e uma história infalível, o filme não é de boa memória.

Em "Death on the Nile", o realizador soube preservar os detalhes que tornam atraente a narrativa de Agatha Christie. E ao mesmo tempo mergulha profundamente na personagem de Hercule Poirot.

A abertura do filme leva-nos até às trincheiras da Primeira Guerra Mundial. Vamos compreender as perdas amorosas e estéticas de um Poirot um tanto vaidoso, que agora deve usar bigode para toda a vida para esconder feridas de batalha.

O facto de explorar a personagem do detetive distingue, por si só, este filme do seu falhado antecessor. Desta vez, o público está comprometido com a personagem principal desde o início. Contudo, pede-se paciência, pois demora meia hora até que o filme navegue no rio do título e ainda mais para o primeiro crime acontecer.

No longo prólogo encontramos Simon Doyle e a sua noiva Jacqueline de Bellefort numa festa luxuosa em Londres. Jacqueline apresenta a sua melhor amiga, Linnet, ao noivo. Quando os dois vão para a pista de dança fica evidente que nasceu uma ligação entre eles. E Hercule Poirot prevê problemas quando sussurra que o amor é uma questão de cuidado.

Os recém-casados convidam familiares e amigos para um cruzeiro para celebrar o matrimónio: o cenário perfeito para um crime passional acontecer e com um grupo de suspeitos suficientemente grande para colocar as mentes do detetive e, sobretudo, do espetador a trabalhar.

Quem não conhece a história original vai disfrutar ainda mais, pois terá o mistério para desvendar, as suspeitas incessantes a surgirem como cogumelos e reviravoltas inesperadas.

O elenco do filme é tão longo quanto espetacular. De uma Annette Bening que faz o impossível para roubar cada uma das suas cenas, a um irreconhecível Russell Brand.

O argumento pega nas personagens de forma livre para as dotar de maior humanidade e empatia aos olhos do público moderno. Todos escondem segredos, mas também conflitos: de sexualidade, identidade ou étnicos.

Mas a personagem que mais se destaca é a de Hercule Poirot. Os mal-intencionados podem pensar que Branagh coloca o detetive no centro do filme por ser ele que o interpreta, mas a verdade é outra. O argumento estabelece uma ligação direta entre o passado amoroso e trágico da personagem, com os conflitos do presente. Conflitos em que um jovem amor enfrenta vingança e rancor. Resultado, a história original de Agatha Christie adquire uma dimensão maior, tornando este caso ainda mais pessoal para o detetive.

Os acordes musicais de Patrick Doyle são mais memoráveis do que qualquer coisa que o compositor tenha feito nos últimos anos. Retoma os estilos orientais que nos colocam diretamente no Egito, mas ao mesmo tempo distorce-os com escuridão e mistério, que são as caraterísticas da história. Quando essa música se junta a imagens capturadas por Haris Zambarloukos o filme torna-se... muito elegante.

Apesar de "Death on the Nile" não ser um filme destinado a reinventar o cinema de crime e mistério, faz-nos recordar as razões que nos fazem gostar tanto deste género.

"Death on the Nile", de Kenneth Branagh, com Kenneth Branagh, Gal Gadot, Letitia Wright, Armie Hammer, Russell Brand, e Annette Bening.







Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.