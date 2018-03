Dead Combo lançam "Odeon Hotel"

José Maria Pimentel, autor do personagem Vitinho, foi o escritor português mais requisitado no Salão do Livro integrado no Festival das Migrações, das Culturas e da Cidadania , que se realizou durante o fim de semana, na Luxexpo. "O Grande Livro do Vitinho" esgotou e os outros dois livros foram dos mais procurados durante os três dias de festival.