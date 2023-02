Um dos concertos mais aguardados acontece já esta semana.

De Robbie Williams a Fernando Daniel. Música para todos os gostos em 2023

Robbie Williams, The Black Keys, Lizzo, Arctic Monkeys, Fernando Daniel, Maria João Pires. Da clássica à pop, passando pelo rock, soul e mais, vai haver música para todos os gostos este ano no Luxemburgo e um dos concertos mais aguardados acontece já esta semana.

A Philharmonie acolhe a pianista portuguesa Maria João Pires esta sexta-feira, num espetáculo com a participação da Orquestra Filarmónica do Luxemburgo e Gustavo Gimeno. Começa às 20h, no Grande Auditório.

