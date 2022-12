A cantora, que morreu esta quarta-feira, é lembrada como um "ícone" que uniu os povos francês e português e que aproximou "a diáspora das suas raízes”.

De Macron a Marcelo, políticos lembram e celebram o legado de Linda de Suza

Os presidentes da República de França e Portugal prestaram homenagem à cantora Linda de Suza, que morreu esta quarta-feira aos 74 anos, vítima de insuficiência respiratória e após ter sido diagnosticada com covid-19.

Num longo comunicado emitido na noite de quarta-feira pelo Palácio do Eliseu, Emmanuel Macron e a sua mulher, Brigitte Macron, exprimiram as condolências à família, amigos e admiradores de Linda de Suza, lembrando que a cantora portuguesa vendeu milhões de discos em França e exultou as ligações entre França e Portugal.



No texto, o presidente francês considerou que a cantora portuguesa foi "uma rainha dos anos 80" em França e, pelo modo como cantou a história da imigração lusa, tornou-se num "ícone dos destinos cruzados" entre franceses e portugueses.

"No cruzamento de duas culturas, de duas línguas, traduzindo em português os seus maiores sucessos em francês, ela afirmou-se como um ícone dos destinos cruzados dos nossos dois povos", refere o comunicado do chefe de Estado francês.

Emmanuel Macron lembrou também o percurso da artista, dando ênfase à sua partida de Portugal durante a ditadura com "uma família que a asfixiava" devido ao estatuto de mãe solteira, declarando que a sua coragem em partir para França teve "uma recompensa inesperada" quando foi descoberta pelo compositor e produtor Claude Carrère no restaurante onde trabalhava, nos arredores de Paris.

O chefe de Estado francês assinalou ainda o "tom de veludo" da voz de Linda de Suza, lembrando que a cantora apoiou publicamente a entrada de Portugal na Comunidade Económica Europeia em 1986.

A sua ligação profunda com o público, explicou Macron, era tão forte que "nunca cessou" verdadeiramente, mesmo com a sua retirada de cena.

Numa mensagem publicada na sua página oficial do Twitter, a ministra francesa da Cultura Rima Abdul Malak enalteceu a "uma viagem única" que Linda de Suza fez desde que chegou a França "com a sua 'mala de cartão' para conquistar a sua liberdade". "Durante mais de 40 anos, a voz dourada de Linda de Suza tocou os corações de milhões de franceses e portugueses", acrescentou.

Marcelo Rebelo de Sousa, também evocou Linda de Suza como um ícone.

Numa nota publicada no site oficial da Presidência da República, o chefe de Estado português lembrou que "Teolinda de Sousa Lança, que ficou conhecida artisticamente como Linda de Suza, foi uma figura a vários títulos emblemática".

"Fica na nossa memória como exemplo de determinação e de fidelidade. Foi um ícone francês da imigração portuguesa e, portanto, um ícone de Portugal. A seu filho e netos apresento as minhas sentidas condolências", sublinhou.

Na mensagem de pesar, realça-se que Linda de Suza acompanhou "uma das maiores vagas migratórias portuguesas", ao emigrar para França em 1970, onde "procurou melhor sorte".

Chegou a França "já mãe" e lá se tornaria "a portuguesa" por excelência, "dado o seu sucesso como cantora a partir do final da década de 70, que lhe proporcionou discos de ouro e platina e concertos no Olympia", em Paris.

Linda de Suza manteve "sempre explícitas, nos muitos álbuns e singles que gravou, as referências ao seu país de origem e à sua odisseia pessoal", simbolizadas na expressão "mala de cartão", acrescenta ainda a nota da Presidência da República.

O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Paulo Cafôfo, afirmou que a cantora “levou Portugal na sua mala de cartão e na sua voz”, sendo uma “das mais reconhecidas cantoras portuguesas em França e símbolo de Portugal”.

A artista aproximou "a diáspora das suas raízes”, escreveu o secretário de Estado das Comunidades numa mensagem no Twitter.

Linda de Suza, nome artístico de Teolinda Joaquina de Sousa, nascida há 74 anos em Beringel, no concelho de Beja, emigrou em 1970 para França, onde teve uma carreira de sucesso na área da música, colecionando êxitos como "Um Português (Mala de Cartão)".

(Com Lusa)

