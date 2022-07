Qual a sua música favorita dos Da Weasel?

Cultura 11

Nos Alive

Da Weasel. O regresso emocionante, 12 anos depois

Redação Qual a sua música favorita dos Da Weasel?

Era o concerto mais esperado da última edição dos Nos Alive. E não desiludiu. Perante uma audiência que cantou todas as músicas e o palco principal com lotação esgotada, uma das bandas mais importantes do panorama português cantou todos os clássicos.

11 Da Weasel no Nos Alive LUSA

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Da Weasel no Nos Alive LUSA Da Weasel no Nos Alive LUSA Da Weasel no Nos Alive LUSA Da Weasel no Nos Alive LUSA Da Weasel no Nos Alive LUSA Da Weasel no Nos Alive LUSA Da Weasel no Nos Alive LUSA Da Weasel no Nos Alive LUSA Da Weasel no Nos Alive LUSA Da Weasel no Nos Alive LUSA Da Weasel no Nos Alive LUSA

O concerto dos Da Weasel foi anunciado em 13 de julho de 2019, no último dia da 13.ª edição do NOS Alive. Inicialmente previsto para 2020, tal como a 14.ª edição do festival, acabou por ser adiado dois anos, devido à pandemia da covid-19.

Assim, a reunião dos seis elementos - Jay, Pacman (que o público agora conhece como Carlão), Virgul, Guilhas, Quaresma e DJ Glue –, no palco principal do Passeio Marítimo de Algés, acabou por acontecer mais de uma década depois de terem anunciado oficialmente o fim da banda.

A discografia dos Da Weasel inclui seis álbuns de estúdio, um EP e dois DVD ao vivo -, na qual se encontram canções como “Good Bless Johnny”, “Dúia”, “Agora e para sempre (a paixão)”, “Ressaca”, “Dou-lhe com a alma”, “Dialectos de ternura” e “Tás na boa”.

“Amor, Escárnio e Maldizer” foi o último álbum de originais que o grupo editou, em 2007, e que na altura representava um amadurecimento da sonoridade, entre o ‘hip-hop’ e o rock pesado.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.