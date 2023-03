Uma feira de emprego, uma corrida solidária ou a feira dos discos. Estas e mais sugestões para aproveitar ao máximo o fim de semana no Luxemburgo.

Da corrida solidária à feira dos discos. As sugestões para o fim de semana

Sexta-feira (24) das 9h30 às 17h, na LuxExpo Box

Feira de emprego, formação e carreira: Moovijob Day

Lançado em 2011 pela plataforma Moovijob.com, o Moovijob Day Luxembourg está de volta em 2023. Esta feira está aberta a todos e oferece-lhe a oportunidade de trocar informações com os principais atores do mercado de trabalho e formação do Grão-Ducado do Luxemburgo. Terá também a oportunidade de participar em conferências gratuitas sobre uma vasta gama de temas.

Está à procura de um estágio, de um emprego, de um curso de formação ou deseja simplesmente ter uma ideia do mercado e receber conselhos sobre como proceder? Já tem um emprego mas quer estar atento à evolução da sua profissão e do seu sector de actividade? Nesta feita poderá encontrar todas as respostas. A inscrição para a feira não é obrigatória mas é recomendada no sítio Web oficial do evento.

Sexta-feira (24) a partir das 19h30, na Rockhal

Starset

O colectivo Visionary media STARSET abriu um caminho único como banda de rock cinematográfico, parte contadores de histórias conceptuais, tecendo uma narrativa complexa através de multimédia e redefinindo o conceito de uma experiência de entretenimento verdadeiramente imersiva.

Liderada por Dustin Bates, a banda está numa missão de levar os fãs numa viagem através de música, vídeo, performances integradas de realidade aumentada, um romance gráfico Marvel e experiências on-line, esbatendo as linhas da realidade científica e ficção.

Sábado (25), a partir das 16h30, e domingo (26) até às 19h

Relais pour la vie

E se participasse no maior evento de solidariedade no Luxemburgo? Durante o Relais pour la vie, reveze-se com os seus colegas de equipa durante 24 horas para mostrar a sua solidariedade para com os doentes com cancro.

Tem duas opções para participar:

– Na Coque, a sua equipa pode ser composta por 24 a 48 membros. Todos são livres de caminhar ou correr. Revezam-se durante 24 horas no casco.

– Conectados, a sua equipa é constituída por um número ilimitado de participantes. Pode caminhar, correr ou andar de bicicleta em qualquer altura e durante o tempo que desejar. Pode escolher o local: bosque, bairro, empresa, escola. Por isso, não espere mais, também pode apoiar os doentes com cancro e as suas famílias. Registe a sua equipa em www.relaispourlavie.lu. A equipa que arrecadar mais fundos na sua categoria ganha o Troféu da Esperança.

Domingo (26), a partir das 14h, na Villa Vauban

Oficina para famílias

A Villa Vauban abre o seu espaço de oficina às famílias. Com os seus mediadores, descobrirá uma grande variedade de materiais e técnicas artísticas, sem limites para a criatividade. A oficina dura uma hora e começa às 14h, 15h, 16h e 17h. É possível participar no workshop em qualquer altura. Gratuito para as crianças, entrada no museu para os pais acompanhantes.

Domingo (26) a partir das 10h, nas Rotondes

Feira dos discos

Há alguns anos atrás, a Feira dos discos assemelhava-se a um encontro quase místico-secreto de entusiastas em busca da pérola rara. É agora um acontecimento para o público em geral que redescobriu o prazer incomensurável de ouvir as suas canções favoritas estalarem numa mesa giratória.

Mais de cinquenta lojas de discos de França, Bélgica, Alemanha e Holanda vêm instalar os seus contentores cheios de discos de vinil e CDs, mas também uma grande seleção de DVDs, discos Blu-ray e gira-discos.

