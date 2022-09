D. Pedro liderou duas revoluções, duas monarquias constitucionais, abdicou de duas coroas, em dois continentes. Coração só tinha um. É por isso que viaja.

Bicentenário do Brasil

D. Pedro e a longa viagem do seu coração

Luís Pedro Cabral As comemorações do bicentenário da independência do Brasil parecem um capítulo medieval vindo da guerra dos tronos. Um coração a cruzar o Atlântico, sendo recebido com honras de Estado. O coração de um homem que, como está inscrito no Palácio de Queluz, onde nasceu e morreu, foi paladino da liberdade. D. Pedro IV de Portugal, I do Brasil, liderou duas revoluções, duas monarquias constitucionais, abdicou de duas coroas, em dois continentes. Coração só tinha um. É por isso que viaja.

No passado dia 22 de Agosto, aterrou na Base Aérea de Brasília, capital federal do Brasil, uma aeronave da Força Aérea Brasileira, transportando, em ambiente pressurizado e de alta segurança, uma carga cuja preciosidade se associa à vida, sendo do amor a metáfora de todas as metáforas: um coração. O mais romantizado dos órgãos musculares do corpo humano, extraído do seu lugar anatómico e da sua função biológica no sistema cardiovascular, nem sequer é coisa particularmente bonita de se ver. Este não é um coração qualquer. É um órgão de soberania, que foi recebido com honras de Estado. Aguardavam o coração de D. Pedro IV, primeiro imperador do Brasil, Paulo Sérgio Nogueira e Marcelo Queiroga, ministros da Defesa e da Saúde brasileiros, assim como Luíz Filipe Melo, embaixador de Portugal no Brasil.

Foto: Estela Silva/Lusa

A ideia de trasladar temporariamente o coração de D. Pedro IV para o Brasil para as comemorações do bicentenário da independência partiu obviamente da diplomacia brasileira, que no passado dia 30 de Maio fez chegar à Câmara Municipal do Porto uma invulgar requisição: o coração do homem que no dia 7 de Setembro de 1822 deu o Grito do Ipiranga, nas margens do rio homónimo, em São Paulo. Uma decisão desta magnitude não se toma de ânimo leve. Rui Moreira, edil-mor do Porto, levou o assunto a reunião camarária, que a 18 de Julho aprovaria por unanimidade o pedido transatlântico, após uma peritagem técnica do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, que se pronunciou favoravelmente, desde que asseguradas as respectivas condições de segurança e de preservação da relíquia, chamemos-lhe assim.

O corpo de D. Pedro não coube no jazigo e ficou quatro anos numa mesa. Agora ainda é pior: o coração é só emprestado. Lilia Schwarcz, historiadora brasileira

No avião que partiu para o Brasil, seguiu Rui Moreira, presidente da CM do Porto, que nestes dias é como uma espécie de irmão adoptivo da Irmandade da Lapa, fiel depositária do coração de D. Pedro IV. À chegada, com honras militares, desceu o coração a solo brasileiro como se estivesse de visita a casa, sendo transportado de seguida para o Palácio de Itamaraty, Brasília, onde repousou até ao dia seguinte, que era de agenda cheia. Uma das poucas vantagens de um coração em formol é que não sofre de jet-lag.

Com pompa, circunstância e aparato securitário, o coração foi transportado a bordo do Rolls-Royce presidencial, sob escolta dos Dragões da Independência (1º Regimento de Cavalaria de Guardas), que tem como função guarnecer as instalações da presidência da República brasileira. O coração de D. Pedro subiu a rampa do Palácio do Planalto às mãos de António Leitão da Silva, comandante da Polícia Municipal do Porto, onde seria recebido pelo presidente Jair Bolsonaro, pela primeira-dama, Michelle Bolsonaro, e por Carlos França, ministro das Relações Exteriores. Fez Jair Bolsonaro com o coração de D. Pedro o que não fez com o presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, na sua recente visita oficial ao Brasil, no início de Julho.

Desde 1972, por ocasião dos 150 anos da independência do Brasil, que o coração do "Libertador" não se encontrava tão próximo dos seus restos mortais. Nessa data, o Estado Novo autorizou que o corpo de D. Pedro fosse trasladado definitivamente para o Brasil, a bordo do paquete "Funchal". Essa operação não correu lá muito bem, assim como esta não tem sentido, recorda Lilia Schwarcz, historiadora brasileira. "Um fiasco. O corpo de D. Pedro não coube no jazigo e ficou quatro anos numa mesa. Agora ainda é pior: o coração é só emprestado. O órgão morto será saudado como se o próprio D. Pedro, que renunciou em 1831, no auge da sua impopularidade, estivesse de volta".

Oficialmente, o corpo de D. Pedro repousa desde 1972 na cripta do Monumento à Independência, no Museu do Ipiranga, em São Paulo. No protocolo do coração, não está prevista uma visita ao seu invólucro. Este coração, feito nómada, regressa ao Porto no próximo dia 9, estando mais uma vez exposto ao público nos dias 10 e 11 de Setembro. Só depois regressará ao silêncio do seu sepulcro. Guardado a cinco chaves.

Os guardiões do coração

A Irmandade da Lapa, no Porto, tem com o Brasil uma relação umbilical, pese embora o umbigo não seja mais do que uma cicatriz abdominal. A sua história remonta a 1754, altura em que na cidade se encontrava o padre Ângelo Sequeira, nas suas deambulações pelas profundezas da alma e do corpo humano. O padre Sequeira, presbítero do hábito de São Pedro, nasceu na província de São Paulo (Brasil), onde cedo recebeu ensinamentos de padres jesuítas, mesmo que o curso da sua vida o tenha encaminhado para os antípodas de uma vocação apostólica. Tornou-se insigne advogado. Rezam as crónicas da sua biografia que certo dia, tão maldito quanto abençoado, o nobre causídico viu-se insultado e agredido numa rua de São Paulo, por alguém cuja causa foi perdida pela sua intervenção. Uma epifania, que o fez arrepiar caminho pela via dolorosa. Ângelo Sequeira, filho pródigo e herdeiro único de uma fortuna incomensurável, contra todos os conselhos do advogado que dentro dele residia, abdicou de todos os seus bens e entregou-se a Deus.

Os estudos no Porto, deram origem à sua obra-prima: "Botica Preciosa e Thesouro Precioso da Lapa", um livro que tinha o desiderato de "achar todos os remédios, para o corpo, para a alma e para a vida". Algures entre a filosofia transcendental e a antropologia vegetal. Seria íntima, mas não por muito tempo, a sua grande descoberta: uma devoção irredutível à Senhora da Lapa. Os dons de oratória de um advogado feito padre e de um padre feito presbítero numa só pessoa, consagrada a uma só causa, são um vírus poderosíssimo da fé.

Foi o padre Ângelo Sequeira que difundiu o culto à Senhora da Lapa um pouco por toda a região norte de Portugal e na Galiza. Pelos serviços prestados à fé, ao presbítero se concedeu o Monte de Germalde. O mesmo será dizer: Lapa. Um território que estava para o Porto, mais ou menos como o Atlântico para uma caravela quinhentista. Um ermo, lugar de passagem de peregrinos, de comerciantes, assim como toda uma linhagem de salteadores. Foi exactamente por isso que naquele local seria desterrada a pedra fundacional do que é hoje a Irmandade da Lapa.

Em 1755, deu-se início à construção da Capela de Nossa Senhora da Lapa das Confissões, nascendo para expiar pecados aos larápios contritos. Em Janeiro de 1756 começou a construção da Igreja da Lapa, o seu sonho presbítero. O padre Ângelo Sequeira regressou ao Brasil pouco tempo depois. Morreu no Rio de Janeiro, em 1775. Apesar da grande ilusão imperialista, os tempos eram de vacas magras. A edificação da igreja demorou mais de um século. Um sonho do qual o sonhador pouco mais veria que os alicerces.

A Igreja da Lapa só ficaria concluída em definitivo em 1863. Nessa altura, era já a Irmandade da Lapa a fiel depositária da sua relíquia mais preciosa: o coração de D. Pedro IV, que foi entregue aos seus guardiões um ano após a sua morte, em 1835. Desde essa data que repousa no mausoléu da Irmandade da Lapa, lacrado dentro de um recipiente de vidro transparente, conservado numa solução de formol, guardado a cinco chaves. A primeira abre uma placa de metal, a segunda e terceira abrem uma teia de malhas de ferro, a quarta, a urna, a quinta e última chave abre uma caixa de madeira na qual se encontra o coração do rei-soldado, como ficou conhecido no Porto. Gerações passaram na sua guarda, sempre dentro de um secretismo sepulcral. Em 187 anos, foi em Agosto passado a primeira vez que esta relíquia foi mostrada ao público.

No Porto se decidiu muito da História do Brasil, assim como da História de Portugal. Na véspera da sua morte, a 23 de Setembro de 1834, D. Pedro IV expressou por última vontade entregar o seu "coração à heróica cidade do Porto, theatro da minha glória". Foi a cidade do Porto o palco principal de uma longa guerra civil que opôs liberais, liderados por D. Pedro IV, e absolutistas, comandados por D. Miguel, seu irmão, que tomara o trono de Portugal. A cidade esteve sob cerco durante um longo ano, com uma consequência mortífera: foi durante o Cerco do Porto, que em 1833 eclodiu um surto de cólera, que propagaria pelo país, ceifando mais vidas do que a guerra. A última vontade de D. Pedro de deixar o seu coração a esta cidade é também um eterno agradecimento à resistência estóica da sua gente.

Com a morte do rei, que morreu vitorioso, seria D. Maria II, filha mais velha de D. Pedro IV, recoroada rainha de Portugal. Pela espada, era cumprida a vontade do seu pai, que morreu novo. D. Pedro IV nasceu no Palácio de Queluz no dia 12 de Outubro de 1798, no Palácio de Queluz morreu a 24 de Setembro de 1834, vítima de tuberculose.

Anatomia de um grito

D. Pedro era o quarto filho de D. João VI, príncipe regente, rei de Portugal e dos Algarves desde 1816, e de Carlota Joaquina, de Espanha, rainha Consorte. Por força da primeira invasão francesa – sob o comando do coronel-general Junot, primeiro ajudante de campo de Napoleão e, pela via invasora, 1º duque de Abrantes -, em 1807, toda a família real portuguesa viaja para o Brasil. Essa viagem mudaria para sempre a História do Brasil e, por óbvio, de Portugal.

Em 1807, o infante D. Pedro tinha nove anos. Nada que impressionasse a senhora sua mãe, que havia casado com dez. Com a corte instalada no Rio de Janeiro, os anos corriam doces. Na Metrópole, adensava uma grave crise social e económica, à qual não se mostrava capaz de fazer face o Conselho de Regência, que enfraquecera às garras dos invasores franceses, enfraquecendo depois às mãos dos que vieram em auxílio de Portugal: a Grã-Bretanha. Em Portugal fervia em banho-maria um sentimento pouco 'friendly' para com os velhos aliados. Se a Grã-Bretanha tinha transformado Portugal numa espécie de protectorado, no Brasil, D. João, ainda príncipe regente, deixava à brisa do Atlântico o primeiro sinal claro de mudança, elevando o Brasil a Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, em 1815.

Não era uma simples abstracção estatutária, era uma alteração política de grande magnitude. Com a regência de Portugal informalmente nas mãos da coroa britânica e o centro do Império informalmente no Brasil, visto de Portugal continental dava a impressão que se tinha invertido a soberania e a arquitectura colonial. Na Metrópole formava-se uma tempestade perfeita. A animosidade para com os protectores britânicos era quase tão grande como fora o sentimento contra os invasores franceses. Com Portugal mergulhado numa crise profunda – parece sina -, brotava o ideário liberal, como o único caminho para a regeneração da nação. Era o Porto a capital secreta do liberalismo.

No início de 1918, é no Porto que é fundado o Sinédrio, uma sociedade secreta que por um lado jurava fidelidade à dinastia de Bragança e, por outro, conspirava uma revolução. As duas coisas não eram incompatíveis. Foi naturalmente no Porto que em Agosto de 1820 se abriram as hostilidades, em nome da salvação de Portugal. Os revolucionários aclamavam el rei D. João VI e, sem lhe chamar assim, faziam ao rei um ultimato para que regressasse à Metrópole, onde o exército e o povo proclamavam o epitáfio da monarquia enquanto poder absoluto, e o nascimento de uma Assembleia Constituinte.

O órgão morto será saudado como se D. Pedro, que renunciou em 1831, no auge da sua impopularidade, estivesse de volta. Lilia Schwarcz, historiadora brasileira

Em Março de 1821, D. João VI, que se tinha recusado a abandonar o Brasil, cedeu à mais importante das exigências, fazendo juramento prévio à Constituição. No dia 26 de Abril, acabaria por rumar à Metrópole. O rei de Portugal entregou a D. Pedro, seu filho, a regência do Brasil. Parecendo um retrocesso, a independência do Brasil ganhava os seus primeiros contornos. Era pelo Brasil que batia o coração de D. Pedro. O príncipe regente cada vez mais se assumia como líder de um movimento independentista, uma heresia distante, que não agradou às cortes, que haviam de tomar medidas restritivas à sua regência, condenando à míngua o seu poder. Estas medidas acabaram por acelerar o inevitável.

D. Pedro encontrava-se em São Paulo quando lhe chegou a notícia destas medidas de mão pesada. E foi por isso que no dia 7 de Setembro de 1822, nas margens do rio Ipiranga (rio vermelho, na língua tupi), proclamou a independência do Brasil, com estas palavras, para sempre conhecidas como o Grito do Ipiranga: "Independência ou morte!" Três anos e um turbilhão depois, em 1825, o Brasil seria formalmente reconhecido por Portugal como um estado soberano e integridade territorial. Com custos elevados para D. Pedro que, mais que nunca, preferia ter o Atlântico a guardar a distância para a Metrópole, capital de um Império em convulsão, com Portugal emerso numa teia de sucessão. De um lado, os absolutistas que queriam D. Miguel no trono de Portugal. Do outro lado, os liberais, que viam em D. Pedro o natural sucessor de D. João VI.

A 6 de Março de 1826, com o rei no estertor da sua doença, este decreta que será D. Isabel Maria, a sua quarta filha, a regente de Portugal após a sua morte, o que aconteceria quatro dias depois. A infanta designa D. Pedro IV, rei de Portugal. D. Pedro IV, I do Brasil, tinha o sonho peregrino de unir o que ele próprio separara, dois reinos num só, sob um só rei. Um ideal que, depressa percebeu, colidia com a realidade. D. Pedro IV, progressista, outorgou a Carta Constitucional de 1826, instituindo uma monarquia constitucional.

Abdicou do seu brevíssimo reinado a favor de D. Maria da Glória, que D. Maria II seria, cumpridas duas régias premissas: o casamento com D. Miguel (seu tio), sob o compromisso que este jurava a Constituição. A abdicação era condicional. Enquanto não se cumprissem os seus pressupostos, continuaria D. Isabel Maria na regência de Portugal. D. Maria II casou em Outubro de 1826 com o tio, por procuração e dispensa papal do impedimento de consanguinidade. Tinha sete anos.

A História provou que D. Miguel, que por procuração celebrou os esposais com a sobrinha, jurando fidelidade à sua esposa e rainha, assim como à Carta Constitucional, não tinha intenções de cumprir qualquer um dos contratos. Uma conspiração transatlântica e uma luta intestina de legitimidades, conduzia Portugal para uma guerra civil. Em Junho de 1828, D. Maria II abandonou o Brasil, onde nasceu, rumo a Viena de Áustria, para completar a sua educação na corte do seu avô.

Só em Setembro, quando a frota real aportou em Gibraltar, tomaram conhecimento dos acontecimentos em Portugal, que a levaram a tomar exílio em Londres. Uma escolha pouco acertada, pois era território hostil aos liberais. D. Miguel, que se encontrava em Viena desde 1824, tinha desembarcado em Lisboa em Fevereiro de 1828, vindo para conquistar os cognomes que a História lhe deu: o "Absolutista", o "Tradicionalista"; o "Usurpador". Quatro dias depois da sua chegada, ratificou a Carta Constitucional e da sua irmã mais velha, a infanta D. Isabel Maria, recebeu a regência do reino.

O seu juramento de fidelidade foi sol de pouca dura. A 13 de Março, D. Miguel dissolveu as cortes constitucionais. Dois meses depois, à boa maneira antiga, convocou o conselho dos Três Estados, repondo as cortes tradicionais. A 11 de Junho de 1828, D. Maria II é deposta e D. Miguel I proclamado rei de Portugal. No reino, o autoproclamado rei, começando pelos "revoltosos do Porto", desencadeou uma purga aos liberais, que galopou pelo país. Os fogachos de contra-resposta foram rapidamente extintos.

Os que não escaparam a tempo para o exílio (muitos foram para os Açores) foram executados, presos, julgados por contumácia, deportados em massa para África. Portugal estava mergulhado numa imensa vaga de terror. Ventos de guerra sopravam no reino de Portugal, do norte aos Algarves, não esquecendo os arquipélagos da Madeira e dos Açores. Quando a causa liberal parecia já condenada às galés da História, só um pequeno pedaço territorial tinha a audácia de reconhecer a Carta Constitucional: a ilha Terceira.

Em Abril de 1831, D. Pedro I abdicaria da coroa imperial do Brasil, a favor do seu filho, D. Pedro II. D. Pedro (pai), tomou o título de Duque de Bragança e navegou para o continente europeu, proclamando-se regente de Portugal. Ironia das ironias, D. Pedro toma refúgio em Paris, antes de partir para os Açores, que entretanto se constituíra num bastião liberal. Chegou aos Açores no início de Março de 1832, de onde partiu pouco depois. D. Pedro desembarcou na Praia da Memória, Matosinhos, a 8 de Julho. O Porto, palco da revolução liberal, seria o palco da contra-revolução. Na Irmandade da Lapa D. Pedro tomou acolhimento durante o cerco à cidade. O coração de D. Pedro encontrava o seu eterno lugar. O resto são milhas.

(Autor escreve de acordo com a antiga ortografia.)

