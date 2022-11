É assim que a dupla de humoristas agradece o sucesso do filme no Grão-Ducado, em exibição pela terceira semana.

Curral de Moinas. Veja o vídeo de Quim e Zeca para os portugueses do Luxemburgo

A comédia “Curral de Moinas: Os banqueiros do Povo” continua em exibição nas salas do Luxemburgo. Devido ao enorme sucesso, o filme português mantém-se em cartaz, conquistando uma semana extra às duas iniciais previstas. E, se as salas continuarem cheias, "Curral das Moinas" poderá prolongar ainda mais a sua presença nos cinemas do Grão-Ducado.



Para Quim Roscas e Zeca Estacionâncio, ou melhor, os atores João Paulo Rodrigues e Pedro Alves, esse êxito deve-se aos portugueses no país, como declaram numa mensagem especial publicada na página da produtora do filme, a Filbox.

“Obrigado, Amigos de Curral de Moinas no Luxemburgo. É um orgulho ver um filme português ter sucesso fora de Portugal e é graças a vocês”., escrevem os humoristas na publicação do vídeo.

Sentados num sofá, João Paulo Rodrigues e Pedro Alves dirigem-se a “todo o pessoal aí no Luxemburgo que estão a fazer com que Curral de Moinas seja espalhado aí no Luxemburgo”. O filme “está a bombar” nos cinemas Kinepolis Kirchberg e Belval, dizem os humoristas.

Na Bélgica e Suíça

Além de estar em exibição no Luxemburgo, o filme estreou também ontem na Bélgica e este sábado na Suíça, em cinco cidades, entre elas Zurique.

"Curral de Moinas" está a encher as salas de cinema do Luxemburgo O filme português foi o mais visto de domingo, dia 6, no país. Se o sucesso no Luxemburgo continuar poderá ser prolongada a sua exibição, uma vez que o filme tem as últimas sessões previstas para este fim-de-semana.

Por coincidência, João Paulo Rodrigues e Pedro Alves também se encontram este sábado em Zurique com o seu espetáculo de Stand Comedy, que se realiza no mesmo horário da estreia do filme na cidade.

Em Portugal, Curral de Moinas: Os banqueiros do Povo é o filme português mais visto do ano, com 311 mil espetadores até à semana passada, sendo também o sexto filme mais visto do ano, e o quarto português mais vista de sempre.

