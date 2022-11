O filme português foi o mais visto de domingo, dia 6, no país. Se o sucesso no Luxemburgo continuar poderá ser prolongada a sua exibição, uma vez que o filme tem as últimas sessões previstas para este fim-de-semana.

Cinema português

"Curral de Moinas" está a encher as salas de cinema do Luxemburgo

Paula SANTOS FERREIRA O filme português foi o mais visto de domingo, dia 6, no país. Se o sucesso no Luxemburgo continuar poderá ser prolongada a sua exibição, uma vez que o filme tem as últimas sessões previstas para este fim-de-semana.

A dupla Quim Roscas e Zeca Estacionâncio está a gerar grandes gargalhadas entre os portugueses no Luxemburgo, no novo filme "Curral de Moinas: Os Banqueiros do Povo", em exibição no país desde o dia 2.

A par com o enorme sucesso em Portugal, esta comédia portuguesa está a encher também salas no Luxemburgo. No domingo, dia 6, foi o filme mais visto do Grão-Ducado, declara ao Contacto Miguel Cadilhe, realizador e produtor do filme, em exibição nos cinemas Kinepolis Kirchberg e Belval, até ao próximo fim-de-semana. Contudo, se a grande afluência de público se mantiver, a comédia poderá ter a sua exibição prolongada no Luxemburgo.

No passado domingo, as aventuras da dupla carismática Quim e Zeca, interpretados por João Paulo Rodrigues e Pedro Alves, tiveram mais espetadores do que os blockbusters norte-americanos, o que enche de orgulho Miguel Cadilhe.

"Tal sucesso é muito prestigiante para o cinema português, e para mim é uma alegria e orgulho imensos que os portugueses no Luxemburgo estejam a gostar do filme, porque o cinema também é o amor do público e fazer um filme de sucesso é o melhor prémio que se pode ter", vinca o realizador e produtor da Filbox.

Um dos melhores filmes de sempre sobre Curral de Moinas O filme está em exibição também no Luxemburgo desde 2 de novembro.

O filme do ano

Em Portugal, onde estreou em agosto, "Curral de Moinas: Os Banqueiros do Povo" é o filme português mais visto de 2022, com 311 mil espetadores até agora, segundo os dados do Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA). A comédia é o sexto filme do ano com mais espetadores, ficando à frente de blockbusters como o "The Batman" ou o "Mundo Jurássico: Domínio".

Um fenómeno de bilheteira que se torna ainda mais relevante num ano em o número de espetadores nas salas de cinema, 6,7 milhões, é cerca de metade do público de 2019, que totalizou 11,5 milhões, como realça Miguel Cadilhe, lembrando que a pandemia afastou os amantes do cinema das salas.



Um êxito invulgar que eleva a nova comédia de Quim Roscas e Zeca Estacionâncio ao quarto filme português mais visto de sempre em Portugal, quase a ultrapassar o seu antecessor "7 Pecados Rurais" também protagonizado pela mesmo dupla humorística, de 2013, que até agora está em terceiro lugar nesta tabela com 324 mil espetadores.

A lista dos filmes nacionais mais vistos é liderada pelo "Pátio das Cantigas", de 2015, com 600 mil espetadores.

3 "Curral de Moinas: Os Banqueiros do Povo" Crédito: Filbox

A caminho da Bélgica e da Suíça

"Graças ao sucesso do filme no Luxemburgo, 'Curral de Moinas' vai ser exibido na Bélgica a partir do dia 16", declara Miguel Cadilhe lembrando que esta produção continua em exibição por Portugal e que irá continuar a viajar pelos países com fortes comunidades portuguesas.

No dia 18 de novembro, a obra parte à conquista da Suíça, com exibição em cinco cidades deste país: Friburgo, Genebra, Zurique, Basileia e Lugano, onde já há bilhetes reservados pelos admiradores de Quim e Zé.

Nesta prequela de "7 Pecados Rurais" Quim Roscas e Zeca Estacionâncio deixam a sua terra Curral de Moinas para se mudarem para Lisboa, pois o pai de Quim deixou-lhe como herança um banco na capital, o prestigiado BICO (Banco Internacional de Crédito Oficial). E com esta dupla, tudo pode acontecer...

Além de João Paulo Rodrigues e de Pedro Alves, o elenco conta ainda com Sofia Ribeiro, Rui Unas e Rui Mendes.

