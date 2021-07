Um calendário de atividades imperdíveis.

Conheça sugestões de espetáculos a não perder esta semana

Vanessa CASTANHEIRA

Sexta-feira, dia 02, às 16h, em Walferdange

Jugendhaus Woodstock

Um festival com música e workshops para um público jovem. É anunciado como uma festa como nenhuma outra e inclui uma jam session, um concerto e um dj set. Como é de esperar, estará disponível um foodtruck. A entrada é gratuita e teste Covid Check obrigatório. Este festival é organizado pelo Ministério da Educação e Juventude, da Cáritas e autarquia de Walferdange.

Sábado, dia 03, às 14h, nas Rotondes

Back To Bocks

A batalha de graffittis está marcada. Com 24 artistas de rua previamente selecionados, um júri, um cronómetro e um speaker a batalha de graffiti está marcada. A tarde será também de música com dois djs. A entrada é gratuita e limitada de acordo com as atuais medidas em vigor.

Sábado, dia 03, às 14h, na Kulturfabrik

Feira e festa

Realiza-se mais uma Braderie Urbaine na Klturfabrik com a presença de 20 artistas de várias origens que irão mostrar o que de fazem melhor. Mas a Braderie Urbaine não se resume a uma feira e, sim, a festa. Há música com dj set, três concertos e uma disco party, projeções de vídeo, workshop de patins e serigrafia e live painting. A entrada é gratuita.

Domingo, dia 04, às 10h, em Fond-de-Gras

História para toda a família

Um momento adequado para pequenos e grande que são convidados a ouvir histórias e segredos do Minett Park em Fond-de-Gras. Mais que ouvir histórias, os espetadores são convidados a deixar alguns finais à própria imaginação. A entrada custa seis euros e é de reserva obrigatória. Mais informações na página do Minett Park.

Fim-de-semana, dias 03 e 04, todo o dia, no Neimënster

Big Band Festival para os mais novos

Big Band Festival é um festival de música para os mais novos. É como que um labirinto, uma aventura e uma maratona sonora que já passou por 17 cidades europeias e canadianas e que chega agora ao Luxemburgo. Com vários palcos no Centro Cultural, este é uma iniciativa indicada para despertar os sentidos e o gosto musical dos mais pequenos, mas que se estende a toda a família. Mais que concertos, há performances que irão colorir a imaginação de todos. Os bilhetes custam 15 euros para maiores de 18 e gratuitos para menores. Este festival enquadra-se no outro festival organizado pelo Neimënster, o Bock op... méi intim.

