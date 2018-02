“Está na hora da caminha, vamos lá dormir”: a letra começava assim e, em conjunto com a música, ainda estão ambas na memória coletiva das crianças, atualmente adultos, a quem o personagem Vitinho avisava que era hora de dormir. O “pai” do Vitinho, o ilustrador e escritor José Maria Pimentel, é um dos quatro escritores lusófonos convidados para o Salão do Livro, integrado na edição número 35 do Festival das Migrações, que se realiza nos dias 2,3 e 4 de março, na Luxexpo, em Kirchberg.

Criador do Vitinho no Festival das Migrações

“Está na hora da caminha, vamos lá dormir”: a letra começava assim e, em conjunto com a música, ainda estão ambas na memória coletiva das crianças, atualmente adultos, a quem o personagem Vitinho avisava que era hora de dormir. O “pai” do Vitinho, o ilustrador e escritor José Maria Pimentel, é um dos quatro escritores lusófonos convidados para o Salão do Livro, integrado na edição número 35 do Festival das Migrações, que se realiza nos dias 2,3 e 4 de março, na Luxexpo, em Kirchberg.

O luso-angolano publicou, no final de 2017, “O grande livro do Vitinho”, uma obra obrigatório para os fãs, na qual se conta a relação de 35 anos com o personagem que mandava as crianças para a cama, mas que tirava o sono ao seu criador. No domingo, dia 4, pelas 14h, José Maria Pimentel vai estar à conversa com os interessados, numa sessão aberta ao público em plena sala 1 do Salão do Livro. Também nesse dia e no mesmo local, mas pelas 15h30, será David Machado, vencedor do Prémio da União Europeia para a Literatura 2015, com o romance “Índice Médio de Felicidade” quem estará à disposição dos visitantes.

No sábado, dia 3, pelas 15h30, a sala 2 recebe Maria do Rosário Pedreira, editora, letrista, poetisa, romancista e escritora de literatura juvenil, como a coleção “Clube das Chaves”. Ao meio-dia, no mesmo local, está marcado um encontro com Ana Semedo, autora de “Lembranças de Um Bosque Esquecido”, o seu romance de estreia.

Além dos quatro escritores lusófonos, a edição 18 do Salão do Livro recebe autores de várias nacionalidades, contando ainda com ’stands’ literários das diversas associações, livrarias e editores.



Foto: Lex Kleren

Multiculturalidade e novos desafios na Europa

O Festival das Migrações, Culturas e da Cidadania é já uma tradição no Luxemburgo e, além dos espetáculos de música e dança, gastronomia e da mostra da diversidade cultural do Grão-Ducado, o certame é palco de múltiplas conferências e debates sobre os mais variados temas.

Em ano de eleições legislativas no Luxemburgo, marcadas para o próximo mês de outubro, as dificuldades no acesso à habitação serão um dos temas que voltam a estar em debate. Os problemas que a Europa enfrenta, os novos desafios face à emergência das ideologias de extrema-direita ou os novos fluxos migratórios com a chegada de milhares de requerentes de asilo são temas que estarão em foco durante os três dias, dividindo-se em mesas-redondas, debates e conferências.

A entrada no festival e o acesso a todas as conferências é livre. Consulte aqui a programação do festival.



VC