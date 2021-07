"Titane". Uma palma de ouro com oito cilindros

"Titane" é um filme de género cheio de choques que em momentos violentos que vão provocar contorsões nas cadeiras do cinema.

António Raúl VAZ PINTO DA CUNHA REIS A provocadora realizadora Julia Ducournau assina um filme aceleradíssimo com "Titane", uma das obras mais surpreendentes da competição de Cannes e que acabou por levar para casa o prémio máximo do festival.

"Titane" faz lembrar o canibalismo sexy de "Raw", um filme igualmente chocante da cineasta francesa. Desta vez, o erotismo passou para outro domínio e manifesta-se no mundo automóvel.



Alexia é uma modelo que faz promoção de carros e que, ironicamente, sofreu ferimentos na cabeça num acidente de viação quando era criança. A operação resultante envolveu um elevado nível de metal, algo que parece ter permanecido com ela até a idade adulta e que ficou intrinsecamente ligado à sua mentalidade e à sua sexualidade.

O espectador pode decidir explicar com esse elemento o fascínio irresistível que Alexia tem por fanáticos dos automóveis – ou talvez eles sejam apenas o tipo de homem obcecado por mulheres que se sentam nos capôs dos carros desportivos. Uma questão de galinha e ovo...

Alexia tem um encontro sexual com um veículo que traz consequências extraordinárias e acaba por fugir, tentando passar-se por um homem. A mulher vai encontrar refúgio num quartel de bombeiros, junto do chefe Vincent, que perdeu um filho.

Por trás das imagens em 10 mil rotações por minuto, escondem-se temas fascinantes que Julia Ducournau explora; uma vezes de forma mais profunda, outras com menos convicção.

Dito isto, "Titane" não é uma história clássica que se pode descrever numa sinopse de meia dúzia de linhas. Com uma banda sonora vibrante e uma estética visual que alterna entre o clube de strip e um filme de Tarantino, "Titane" é um filme de género cheio de choques que em momentos violentos que vão provocar contorsões nas cadeiras do cinema.

Há, por exemplo, uma comovente história de luto e negação enquanto Vincent vive como se o seu filho há muito perdido estivesse ainda presente. Vincent Lindon, que interpreta o bombeiro é excelente no papel, com um convincente desempenho debitando uma clara imagem de um homem que luta arduamente para lidar com a perda, enquanto tenta fingir que nada aconteceu.

"Titane" tem muitos momentos surpreendentes, nomeadamente no que respeita à masculinidade: numa cena os bombeiros masculinos dançam como num vídeo pop, agressivo, mas com sotaques de homossexualidade.

O feminino e a fecundidade são também centrais na história e, novamente, muitas vezes são representadas visualmente, e não por meio do diálogo, até porque a protagonista Alexia tem longos períodos de silêncio que nos deixam apenas adivinhar.

E há tanta coisa para decifrar em relação ao nascimento, à maternidade, à independência, às preferências sexuais, aos preconceitos inconsciente, e sobre tantas outras coisas que, se calhar as respostas estão mais em nós do que nos objetivos da realizadora quando rodou o filme.

Embora "Titane" não seja tão abertamente feminista como "Raw", ter uma personagem feminina central que é de difícil acesso e pouco empática pode fazer parte dos planos complexos de Ducournau.

A magia de "Titane" também se deve à graça com que Ducournau oscila entre a lucidez e a loucura, o choque e o reconhecimento, ou – deveríamos dizer – o acelerador e a embraiagem. Alexia é um motor de oito cilindros com bastantes rateres. Os quilómetros que vamos fazer com ela são muitos, mas é provável que os espetadores fiquem com espaços em branco na história para preencher. E se tiverem que escolher entre "F9" e "Titane", não tenham dúvidas porque o melhor filme para quem tiver um cérebro é o vencedor da Palma de Ouro de Cannes 2021.

"Titane", de Julia Ducournau, com Agathe Rouselle, Vincent Lindon, Garance Marillier, Dominique Frot e Bertrand Bonnello.





