Crítica de cinema. "Listen" Uma família emigrante

A portuguesa Ana Rocha de Sousa ganhou quatro prémios no festival de cinema de Veneza com o filme “Listen”. A cineasta lusa radicada no Reino Unido obteve o prémio “Leão do Futuro”, o prémio especial do júri na secção “Horizontes”, o Bisato D’Oro atribuído pela crítica independente e Sorriso Diverso Venezia pela forma como abordou as questões sociais.



Além destes quatro galardões, a obra produzida por Rodrigo Areias, acumulou mais prémios, além de ser o candidato português aos Óscares.

“Listen” conta a história de uma família portuguesa emigrante no Reino Unido à qual os serviços sociais retiram os filhos. O casal Bela e Jota pediram a ajuda do Estado porque estão em difícil situação financeira: ele sem emprego e com salários em atraso, ela a fazer limpezas, e ambos têm três filhos menores que precisam de quase tudo.

Uma visita dos assistentes sociais deixa de ser rotineira para se transformar num pesadelo: as autoridades têm instruções para levar as três crianças.

O filme acompanha o drama do casal para recuperar a guarda dos filhos, sendo a filha do meio surda e limitada a comunicar apenas por linguagem gestual (uma das razões para o nome do filme, “Listen”).

O drama cresce sem parar e, apesar de Ana Rocha de Sousa optar por um posicionamento aparentemente claro entre bons e maus, “Listen” deixa muito espaço para refletir e tocará cordas muito profundas em qualquer espetador, sobretudo nos emigrantes.

A realizadora portuguesa consegue o feito de fazer melhor do que Ken Loach o rei do cinema de intervenção social britânico. O drama familiar é enriquecido pelo facto de o casal estar no estrangeiro e porque uma das crianças tem uma manifesta deficiência que complica tudo e acrescenta peso dramático.

A cineasta disse em entrevistas que foi por causa da sua filha que decidiu investigar o tema retratado no filme. A filha da realizadora tinha dois anos quando Ana Rocha de Sousa soube de um caso que a despertou para o assunto, para a questão das famílias que são separadas por causa da adoção forçada. O filme não é sobre um caso em concreto, mas foi por causa de uma família específica que a portuguesa começou a investigar. “Listen” inspirou-se finalmente em muitos casos, sendo o resultado de um trabalho de pesquisa por parte de Ana Rocha de Sousa.

“É uma realidade horrível aquilo que fui descobrindo”, assume a cineasta, que considera que “o filme surge da emergência de partilhar estas histórias com o mundo”.

O que inquieta a realizadora e deveria talvez preocupar-nos a todos, é que uma simples denúncia pode levar a um processo subjetivo porque depende de um relatório feito por um assistente social. Ana Rocha de Sousa acredita que, numa grande maioria, o tribunal decide em função do relatório do assistente social, o que faz com que no Reino Unido o risco de as crianças serem retiradas aos pais ao mínimo indício de problemas é grande.

O filme deixa ainda a pista de que possa haver dinheiro envolvido nestes assuntos. Apesar de o filme não se debruçar claramente sobre isso, a realizadora afirma que há muitos casos estranhos em que famílias recebem muito dinheiro para acolher crianças, e processos de adoção que envolvem elevadas somas. O filme que coleciona prémios merece-os pela força que demonstra, pela temática dura e brutal, assim como pelas interpretações de todos os atores, com destaque para os protagonistas Lúcia Moniz e Ruben Garcia.

“Listen” de Ana Rocha de Sousa, com Lúcia Moniz, Ruben Garcia, Sophia Myles, Maisie Sly, James Felner, Kiran Sonia Sawar, Brian Bovell e Lola & Kiki Weeks.

