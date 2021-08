Ver "Fast and Furious 9" é ir ao festival da gasolina e da testosterona, no qual as mulheres tentam encontrar um lugar da melhor maneira possível, sem grande sucesso.

Opinião Cultura 2 min.

Crítica de cinema

"Fast & Furious 9". Para lá do limite de velocidade

António Raúl VAZ PINTO DA CUNHA REIS Dom Toretto e os seus amigos tiveram a honra de serem projetados num ecrã do festival de Cannes. A surpresa foi geral, sobretudo porque esta tirada da saga talvez seja a pior de sempre, mas isso será sempre muito relativo para os fãs dos maiores aceleras do mundo do cinema.

Há quem diga que o argumento de "Fast and Furious 9" cabe num post-it, mas eu não concordo. Ou então sou eu que não tenho capacidade de resumo... Mas vamos tentar: Dominic Toretto defronta um irmão inimigo de que ninguém tinha ouvido falar em todos os filmes anteriores. Ou seja, um passado que todos pensavam estar enterrado regressa para nosso prazer e para quase duas horas e meia de velocidade e tiros e bombas e socos nas trombas.

As personagens passam o tempo à pancada, a disparar armas de fogo de todos os tipos e a acelerarem na estrada mas também no espaço sideral... a bordo de um automóvel. Jeff Bezos que se cuide!

E é bom dizer que Toretto e os seus amigos – ou devo dizer família? – têm uma vantagem sobre o dono da Amazon: os nossos heróis sobrevivem a tudo. O público pergunta-se como, e as próprias personagens também, pelo menos durante um delicioso diálogo no qual se descobre que as façanhas a que assistimos são improváveis mesmo para quem as faz.

O único que passa ao lado dessas dúvidas é Vin Diesel e a sua personagem, que continua a levar muito a sério o papel de patriarca. Nesta tirada da saga até a grande Helen Mirren aparece para nos oferecer uma bela derrapagem controlada nas ruas de Londres. Só faltava ser no átrio do palácio de Buckingham...

Ver "Fast and Furious 9" é ir ao festival da gasolina e da testosterona, no qual as mulheres tentam encontrar um lugar da melhor maneira possível, sem grande sucesso.

Este filme não é o melhor, nem é o mais impressionante, mas continua a desempenhar plenamente o seu papel de entretenimento onde o prazer do espectador é rei. E depois, "Fast and Furious 9" traz emoções. Desde a morte de Paul Walker que a série decide que chorar também era uma boa receita e a última cena desempenha a função de nos fazer derramar uma lágrima.

Apesar de o nono episódio da saga ser surpreendente em alguns aspetos, o argumento emaranha-se num melodrama familiar digno de uma telenovela, chegando ao ponto de ressuscitar antigas personagens.

Mas o mais difícil de engolir para quem não é fã empedernido serão as cenas de ação que cairam significativamente em realismo em comparação com as obras anteriores, como se tivéssemos atingido o limite da gravidade e a partir de agora só no espaço fosse possível realizar façanhas capazes de impressionar os espetadores.

Apesar do imensos e ilimitados meios, bem visíveis no ecrã, as acrobacias automobilísticas já não conseguem excitar tanto como antes porque já não estão no coração da ação. E, pior do que isso, os maus da fita são tão superficiais que não assustam nadinha. Nem Charlize Theron se aproveita numa caricatura ridícula da femme fatale.

"Fast and Furious 9", de Justin Lin, com Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, John Cena, Tyrese Gibson, Ludacris, Nathalie Emmanuel e Charlize Theron.





