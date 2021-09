"Dune" é um filme lento, que leva o seu tempo, mas um tempo que é necessário para apresentar as personagens principais e Arrakis...

"Dune". Uma viagem ao futuro passado

António Raúl VAZ PINTO DA CUNHA REIS "Dune" pode até ter um certo estatuto de filme amaldiçoado, mas em Hollywood há sempre quem esteja disposto a tentar novamente e a perder muitos milhões; que na maior parte dos casos não são de quem os gasta.

O romance de Frank Herbert regressa ao cinema pela mão de Denis Villeneuve, com um elenco atraente: Timothée Chalamet, Zendaya, Oscar Isaac, Javier Bardem, Josh Brolin, entre outros e a promessa de fazer justiça a um dos mais influentes e os adorados romances de ficção científica do século XX.



Até hoje só uma tentativa de adaptação chegou ao grande ecrã. Trata-se de "Dune" de David Lynch, lançado em 1984, e que foi um imenso fracasso de bilheteira mas também destruído pela crítica. Mas isto foi naqueles idos de 80. O tempo passou e o filme do mestre Lynch descobriu fãs, defensores e um público que o considera obra de culto.

A história de "Dune", que também pôde ser vista numa minissérie da SyFy dos anos 2000, tem por personagem central Paul Atreides, o herdeiro da dinastia encarregada da exploração do planeta Arrakis , também conhecido como Dune. Este astro é muito especial, porque é o único lugar da galáxia onde se pode obter uma substância poderosa que atua como combustível para viagens espaciais e outras utilizações de ordem “psíquica”. Em última análise, esta droga representa poder e pode permitir o controlo do império.

Denis Villeneuve não é um realizador convencional. E esta versão de "Dune", além de ser muito pessoal, não vai agradar a todos. E muitos espetadores não entenderão, sobretudo se não forem fãs da história ou de ficção científica em geral.

A obra trata de vários temas e, por isso, revolucionou o gênero e foi uma grande influência para romances e filmes muitas décadas depois, incluindo "Star Wars".

"Dune" adapta o romance de mesmo título de Frank Herbert e a ação decorre milhares de anos no futuro. A personagem central é Paul Atreides, um jovem que o destino empurra para uma luta de poder intergalática. Paul é filho do amado e sitiado governante duque Leto, e da poderosa sacerdotisa guerreira Lady Jessica. O jovem Atreides enfrentará o teste de superar os seus medos enquanto o destino e poderosas forças o empurram inexoravelmente para os desertos do remoto planeta Arrakis.

O romance original, escrito em 1965, ganhou imediatamente vários prémios, dando início a uma das sagas mais importantes da literatura de ficção científica. A obra trata de vários temas e, por isso, revolucionou o gênero e foi uma grande influência para romances e filmes muitas décadas depois, incluindo "Star Wars".

Sem entrar em detalhes, "Dune" é uma obra muito difícil de se adaptar, e Villeneuve sabia disso. Ele e os seus argumentistas concentraram-se no drama emocional de um filho com seu pai e sua mãe, centrando-se na família Atreides e desenvolvendo a história do ponto de vista de cada um de seus membros diante de problemas emocionais e políticos.

"Dune" é um filme lento, que leva o seu tempo, mas um tempo que é necessário para apresentar as personagens principais e Arrakis, para que nos sintamos dentro do ambiente desse mundo. Villeneuve quer levar o espetador numa jornada e uma grande experiência audiovisual, que convém ver no cinema (repito, no cinema), conseguindo um difícil equilíbrio entre a grandeza e o pomposo, sem cair neste último.

O elenco faz o seu trabalho com maestria, sobretudo o jovem protagonista, Timothée Chalamet, interpretando um Paul magnífico, um tanto estóico e quase insensível até perceber o seu poder e o seu destino.

"Dune" é um espetáculo majestoso, avassalador, no qual viveremos guerras entre clãs, um vilão grotesco, naves de imensas dimensões e um estilo cinematográfico que vai desde vastas planícies ao deserto para quartos sombrios. Não é um filme perfeito mas, claro, é uma experiência que não deve perder se gosta de cinema.

"Dune", de Denis Villeneuve com Timothée Chalamet, Zendaya, Oscar Isaac, Javier Bardem, Josh Brolin.





