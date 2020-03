A partir das respostas a este inquérito, o Europa Criativa quer perceber que impacto terá a pandemia ao longo das próximas semanas em toda a atividade cultural e das indústrias criativas, para poder “promover recomendações para políticas públicas”, de âmbito europeu.

Covid-19. UE lança inquérito para saber impacto da pandemia no setor cultural

Lusa

A União Europeia lançou esta quarta-feira um inquérito 'online', através do programa Europa Criativa, para avaliar o impacto da pandemia da doença Covid-19 nos setores cultural e criativo.

A partir das respostas a este inquérito, o Europa Criativa quer perceber que impacto terá a pandemia ao longo das próximas semanas em toda a atividade cultural e das indústrias criativas, para poder “promover recomendações para políticas públicas”, de âmbito europeu.

“Feiras, festivais e concertos cancelados, clubes e teatro fechados: as indústrias culturais e criativas já estão a ser economicamente afetadas pela propagação do novo coronavírus”, lê-se na página do Europa Criativa.

Para a União Europeia, a paralisação generalizada do setor “afetará a longo prazo” todos os intervenientes, de pequena e grande escala, e “com efeitos económicos e sociais incompreensíveis”.

No curto inquérito, disponível em www.ecbnetwork.eu, a União Europeia pergunta, por exemplo, estimativas de perdas até ao final do ano, dimensão da entidade cultural ou em que área artística são geradas as vendas.

O Europa Criativa é o programa da União Europeia para apoiar o setor cultural e criativo, contando com três subprogramas para Media, Cultura e Media Mundus.

Este ano termina o plano financeiro 2014-2020 do programa Europa Criativa, com um orçamento de 1,4 mil milhões de euros.

