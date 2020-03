Covid-19. Museus e salas de espetáculos suspendem atividades

Da Rockhal ao Museu de História de Arte, equipamentos culturais encerram portas até ao final do mês

Ana TOMÁS

O governo luxemburguês anunciou ontem a proibição dos eventos com mais de 100 pessoas, em espaços fechados, e mais de 500 pessoas, no exterior, a partir desta sexta-feira (13) e até ao final do mês.

Na sequência disso, vários museus e salas de espetáculos anunciaram já o cancelamento das suas atividades.

A Philharmonie cancelou toda a sua programação prevista de amanhã até ao final deste mês. Também a Rockhal, onde o português Salvador Sobral deveria atuar a 29 deste mês, e a Kulturfabrick encerraram as suas atividades temporariamente até dia 31, anunciando que tentarão remarcar os espetáculos possíveis.

No mesmo sentido, os museus noticiaram hoje que vão encerrar, seguindo as instruções do Ministério da Cultura,

"A direcção da MNHA informa que o Museu Nacional de História e Arte e o Museu Dräi Eechelen estão fechados ao público com efeito imediato até 30 de março, inclusive", revelam as instituições numa nota de imprensa conjunta.

A neimënster anunciou igualmente o cancelamento e adiamento de eventos, marcados para os próximos tempos, até 31 de março, estando "a partir de segunda-feira, 16 de março, planeado um serviço mínimo no local, de segunda a sexta-feira, para garantir o bom funcionamento das instalações.

A estrutura permanece acessível, "mas todas as instalações estão fechadas ao público até nova ordem, incluindo a Cervejaria Wenzel", refere o comunicado.