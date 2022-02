Entre bailado, concertos de jazz e música clássica, cinema e corrida. O que fazer nos próximos dias no Grão-Ducado.

Corridas ao ar livre, concertos e cinema para o fim de semana

Madalena QUEIRÓS Entre bailado, concertos de jazz e música clássica, cinema e corrida. O que fazer nos próximos dias no Grão-Ducado.

Dia 4 (sexta-feira), às 20h00, Rockhal



Bailado "A Bela Adormecida", "St. Petersburg Festival Ballet"

Foto: Dietmar Scherf

A Bela Adormecida é uma das obras mais famosas de bailado e um belo conto de fadas infantil. Dançados pela companhia "St. Petersburg Festival Ballet", contam a fabulosa história baseada no conto de fadas "La belle au bois dormant" de Charles Perrault, que foi apresentado pela primeira vez como ballet já em 1890 com música de Pyotr Ilyich Tchaikovsky e coreografia de Marius Petipa.

Dia 4 (sexta-feira), às 21h00, Espace Découverte

Concerto de jazz de Erwan Keravec & Mats Gustafsson

Quando o tocador de gaita-de-foles Erwan Keravec se junta ao saxofonista sueco Mats Gustafsson, promete-se uma fusão verdadeiramente sem precedentes de jazz livre e música tradicional bretã.

Dia 5 (sábado), às 20h00, CAPE- Centre des Arts Pluriels Ettelbruck

Concerto da Orquestra de Câmara do Luxemburgo

O concerto da Orquestra de Câmara do Luxemburgo (OCL) sob a direção do maestro Pedro Neves e com um repertório português, é uma organização conjunta da Embaixada de Portugal e o Centro Cultural Português – Camões, em colaboração com o CAPE – Centre des Arts Pluriels Ettelbruck.

Dia 5 e 6 (sábado e domingo), restaurantes e caves na região da Moselle

"Wine Cheese Enjoy"

Foto: Visit Moselle.lu

A proposta é uma noite de Inverno acolhedora com pratos deliciosos que aquecem o coração e o corpo. A iniciativa chama-se Wine Cheese Enjoy. Quer seja fondue, raclette ou um prato de queijo – os nossos viticultores e restaurantes da Moselle organizaram uma combinação de excelentes produtos vinícolas luxemburgueses e todos os tipos de especialidades de queijo mais uma vez este ano.

Dia 5 (sábado), às 20h00, na Cinemathèque

Filme "Good Bye, Lenin!"

Foto: DR

Christiane, uma comunista desmaia com um ataque cardíaco e entra em coma dias antes da queda do Muro de Berlim. "Quando acorda oito meses depois, o mundo mudou para além do reconhecimento... Uma comédia tão extraordinariamente inventiva como qualquer coisa que Billy Wilder alguma vez concebeu. Engraçado, mas não uma comédia, séria, mas nunca demasiado autoritária, emotiva de uma forma envolvente e agridoce, Good Bye, Lenin! é um filme maravilhoso para si próprio sobre um mundo a si próprio", escreve o San Francisco Chronicle.

Dia 6 (domingo), Center Sportif Diekirch

ING Eurocross & Eurotrail

Foto: Ben Majerus

Eurocross é uma corrida internacional anual que tem lugar em Diekirch, em Fevereiro. Há duas grandes corridas: uma corrida de 10,2 km para homens e uma corrida de 5,3 km para mulheres. Para além destas competições, há corridas para corredores de vários níveis juvenis, bem como uma popular corrida para amadores.

Dia 6 (domingo), às 20h00, Théâtre des Capucins

"Fracassés"

Fracassés Foto: Bohumil Kostohryz

Danny, Charlotte e Ted, jovens na casa dos trinta, estão a ficar cada vez mais atolados na monotonia das suas vidas estreitas. No aniversário da morte do seu amigo Tony dez anos antes, eles decidem tomar o controlo das suas vidas e dar a si próprios um novo impulso à vida. Um sismógrafo de uma geração à deriva, "Fracassés" balança furiosamente entre luta e renúncia. A primeira peça de Kae Tempest, poeta e escritor internacionalmente reconhecido, "Fracassés" é tanto uma tragédia antiga como uma canção de rap.

