Guia cultural

Corrida de patos de borracha este sábado no rio Alzette

Madalena QUEIRÓS Sugestões para fazer nos próximos dias no Grão-Ducado.

Quinta-feira (21), na Philharmonie, às 20h

Concerto de gala dos Prémios Internacionais de música clássica

A orquestra da Royal Opera de Versailles. Foto: ICMA

A Philharmonie acolhe os Prémios Internacionais de Música Clássica de 2022 (ICMA). A Orquestra Filarmónica do Luxemburgo terá um papel central na cerimónia de entrega de prémios e no concerto de gala que a acompanha. O evento reúne vencedores de prémios e representantes da indústria musical de todo o mundo. A orquestra interpretará com artistas de destaque, selecionados por um júri de críticos de música de 16 países. A cerimónia de entrega dos prémios decorre na Sala de Musica de Câmara às 17h00.

Sábado (23), a partir das 12h , no rio Alzette junto à Abadia de Neimënster

"Duck Race 2022", no rio Alzette junto à Abadia de Neimënster

Foto: Claude Piscitelli

A 21ª edição da Duck Race - tradicional corrida solidária de patos de borracha terá lugar este sábado no Alzette, junto à Abadia de Neimënster. Todas as receitas do evento serão doadas a três associações que trabalham pelo bem-estar das crianças necessitadas: a Fondation Autisme Luxembourg (FAL), a SOS Kannerduerf Lëtzebuerg e a Elisabeth.

Haverá entretenimento infantil, djs, fast food e stands de bebidas a partir das 12h. A corrida começa às 15h. Os patos podem adquiridos por qualquer pessoa e custam cinco euros.

Cada pato tem um número que poderá dar direito a vários prémios consoante o lugar alcançado do pato correspondente. O prémio máximo é um Volkswagen Taigo, mas há também bicicletas elétricas e vales de compras para oferecer aos primeiros vitoriosos.

Todas as receitas do evento serão doadas a três associações que trabalham pelo bem-estar das crianças necessitadas: a Fondation Autisme Luxembourg (FAL), a SOS Kannerduerf Lëtzebuerg e a Elisabeth.

Sábado e domingo (23 e 24), no Mudam, das 10h às 18h

Mudam GO!



2 Candeeiros esculturais de Danh Vo. Foto: Gerry Huberty/Luxemburger Wort

Candeeiros esculturais de Danh Vo. Foto: Gerry Huberty/Luxemburger Wort
Artista Danh Vo vai ser um dos orientadores do workshop. Foto: Gerry Huberty/Luxemburger Wort

Venha ao Mudam Studio e participe no Mudam GO! Saiba mais sobre os trabalhos em exposição através de jogos de observação e atividades familiares. Ao descobrir os candeeiros esculturais Akari do designer/artista Isamu Noguchi expostas no Pavilhão Henry J. e Erna D. Leir do Mudam, juntamente com o trabalho de Danh Vo, é convidado a criar uma escultura aérea sua.



Sábado (23), na Villa Vauban, na capital, às 10h

Atelier de colagem

Para a artista polivalente, Diana Jodes, o processo de colagem segue uma lógica de coincidência e destino, como a montagem de um puzzle. Aproveite este acompanhamento profissional e crie a sua própria colagem com a técnica à sua escolha.

Sábado (23), no Aalt Stadhaus, em Differdange, às 10h

"Differdance days"

Lucoda propõe que se movimente e liberte a sua expressão e redescubra as danças do passado. Venha participar em cinco fins de semana de workshops para iniciados em volta de uma mistura temporal da dança do passado com a dança da atualidade.

Sábado (23), na Philharmonie, às 20h

Concerto comemorativo em memória do Grão-Duque

Foto: Anouk Antony

Coros de diversas localidades, a Fanfarra Municipal de Luxemburgo-Bonnevoie e a Banda de Sopros do Luxemburgo interpretam diversas obras musicais.

Sábado e domingo (23 e 24), no Centro Cultural Am Duerf em Weimerskirch, das 10h às 16h

Feira do livro da primavera

Esta feira do livro da primavera propõe uma grande escolha de livros a preços imbatíveis.

Domingo (24) na Abadia de Neimënster, às 11h

Ars Nova Lux

Foto: DR

O Ars Nova Lux é um conjunto de geometria variável. A combinação invulgar de instrumentos musicais e canto (convidado) que o conjunto oferece move e cativa o público de uma forma absolutamente única. Atuando em combinações instrumentais variáveis de dois a seis músicos, o conjunto oferece uma grande variedade de géneros musicais. A marca distintiva da Ars Nova Lux é a vivacidade dos solistas dentro de um conjunto e a interpretação de obras de compositores luxem- burgueses como Albena Petrovic Vratchanska, Alexander Mullenbach, Claude Lenners, Ivan Boumans, Victor Kraus e Olivier Dartevelle.

