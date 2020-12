Anne-Mareike Hess leva “Warrior” ao Festival Internacional de Dança Contemporânea, a decorrer na cidade portuguesa, em fevereiro.

Coreógrafa luxemburguesa encerra festival em Guimarães no próximo ano

Anne-Mareike Hess leva "Warrior" ao Festival Internacional de Dança Contemporânea, a decorrer na cidade portuguesa, em fevereiro.

A coreógrafa e performer luxemburguesa Anne-Mareike Hess é um dos nomes em destaque do programa da 11.ª edição do GUIdance – Festival Internacional de Dança Contemporânea, que decorre em Guimarães, de 4 a 13 fevereiro de 2021.

A artista, atualmente com base no Luxemburgo e em Berlim, apresenta-se com a “Warrior”, peça da criadora que estreia em Portugal com o evento e que encerra o festival, a 13 de fevereiro. No mesmo dia, também a companhia belga Peeping Tom leva uma das suas criações ao palco do GUIdance, neste caso a coerografia "Kind".

Anne-Mareike Hess é um dos nomes mais proeminentes da dança contemporânea no Luxemburgo. Formada pelo Conservatório e pelo Centro de Criação Coreográfica Luxemburguês, a performer e coreógrafa continuou depois os seus estudos no HfMDK em Frankfurt/Main e no HZT Inter-University Center for Dance em Berlim, onde tirou o mestrado em Coreografia.

Enquanto bailarina trabalhou em vários países, com coreógrafos de renome mundial e como coreógrafa tem-se apresentado, nos últimos anos em vários festivais europeus.

Em 2017, por encomenda do Théâtre d'Esch e do Grand Théâtre de la Ville de Luxembourg, criou a peça "Give me a Reason to Feel".

"Warrior", que tem estreia em Portugal, na edição do próximo ano do festival de Guimarães, é a sua primeira criação performática a solo e estreou-se em 2018, tendo, com ela, sido selecionada como uma das 20 mais promissoras coreógrafas europeias, para o Aerowaves Twenty20.

"Dreamer" é a sua mais recente coreografia e deveria ser estreada no final deste ano, mas a pandemia obrigou Anne-Mareike Hess a adiar a sua apresentação para dezembro de 2021.





