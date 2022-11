Filme foi selecionado este ano para o Festival de Cinema de Cannes, na secção "Un certain regard".

Cinema

Coprodução luxemburguesa "Plus que jamais" premiada no Canadá

Henrique DE BURGO

A longa-metragem "Plus que jamais", da realizadora Emily Atef e coproduzida pela luxemburguesa Samsa Film, ganhou o prémio de melhor filme da TV5 Canadá-Quebec, na secção "Visages de la Francophonie".

O galardão foi atribuído durante a 28a edição do Festival de Cinema Francófono "Cinemania", que decorreu de 2 a 13 de novembro em Montreal. O primeiro-ministro, Xavier Bettel, que participou no festival no início de novembro, deu os parabéns ao cinema luxemburguês e à equipa do filme premiado.

"Plus que jamais", que conta com a atriz luxemburguesa Vicky Krieps, retrata a história de uma jovem, bem casada, com poucos meses de vida e que decide viajar sozinha pela Europa até à Noruega para viver a aventura de sua vida.

O filme foi selecionado este ano para o Festival de Cinema de Cannes, na secção "Un certain regard".



