Jornal foi premiado nas categorias "Capa de jornal local" e "Infografia".

European Newspaper Award

Contacto conquista mais dois prémios europeus

O jornal Contacto, jornal de língua portuguesa no Luxemburgo, foi distinguido, esta quarta-feira, com mais dois prémios europeus, na 23.ª edição do European Newspaper Award, considerado o maior concurso de jornais da Europa.

O jornal Contacto, que pertence ao grupo Mediahuis, com ativos na Bélgica, Holanda, Irlanda e Luxemburgo, foi premiado nas categorias Capa e história de capa de jornal local e Infografia.

Melhores capa e infografia

Na categoria Capa, foi distinguida a primeira página do Contacto na edição de 3 de novembro, com a manchete "O Brexit é um caos", ilustrada com uma foto do primeiro-ministro britânico, Boris Johnson. A reportagem "Reino Unido. Mau tempo no canal" é assinada por Paulo Anunciação, em Londres.

Na categoria Infografia, foi premiado o trabalho de Madalena Queirós e Carlos Monteiro, "Minuto a minuto do 11 de setembro de 2001", da edição de 8 de setembro.

O júri também considerou a história "A segunda vida de Felix Braz", de Ricardo J. Rodrigues, como uma grande favorita e destacou o nível muito elevado das infografias do jornal.

No ano passado, o Contacto também já tinha sido distinguido com o prémio de Melhor Jornal Europeu na categoria Jornal Local, também do European Newspaper Award.

Contacto conquista prémio de melhor jornal local europeu O jornal de língua portuguesa do grupo Saint-Paul Luxembourg foi distinguido, esta quinta-feira, com o prémio de melhor jornal europeu na categoria "jornal local", atribuído pelo European Newspaper Award que o considerou: um jornal muito moderno no coração da Europa.

Em 2019, o jornal também ganhou quatro prémios, uma melhor infografia europeia e três melhores histórias de primeira página em jornais regionais da Europa. Em 2018, outros tantos galardões, três melhores infografias e uma distinção dedicada à conjugação de imagem e texto na página do Editorial.

Em junho deste ano, novo prémio. Desta vez, uma menção especial do prémio de jornalismo espanhol Aqualia foi atribuída à série de reportagens "Tejo: como matar um rio", da autoria de Ricardo J. Rodrigues, grande-repórter do Contacto, Juan Calleja, jornalista espanhol, e do fotógrafo Rui Oliveira.

Jornais portugueses distinguidos

Entre os premiados deste ano, encontram-se ainda quatro jornais portugueses. O semanário Expresso foi considerado o Jornal Europeu do Ano, na categoria de jornal semanal.

Ganhou ainda três prémios de reportagens online, uma na categoria Refugiados, outra em Proteção ambiental e uma última em Crise pandémica. E mais dois galadrdões na categoria Narração de histórias multimédia.

O Diário de Notícias também conquistou o prémio de Capa e história de capa de jornal local, como o Contacto, e foi distinguido pela cobertura mediática na categoria Falecimento de figura pública.

O Público ganhou três prémios na categoria Infografias Animadas Online. Já o Diário de Notícias Madeira conquistou o prémio de Melhor Página Frontal de Secção de um jornal local.

Mais de 160 jornais europeus concorrentes

Os melhores jornais da Europa deste ano são de países como Portugal, Espanha, Noruega, Bélgica, entre outros. Um total de 161 jornais de 24 países participaram no 23.º European Newspaper Award. Houve mais de 4.000 participações nas 20 categorias do concurso.

O júri é composto por 18 membros de nove países. Desses, 13 reuniram-se para a avaliação dos candidatos durante dois dias em Düsseldorf. Outros cinco fizeram avaliações a partir de casa.

A cerimónia de entrega dos prémios terá lugar num congresso em Viena, que deverá acontecer em junho de 2022, mas a data ainda não foi anunciada. Nos últimos anos, cerca de 500 jornalistas e gestores editoriais de mais de 30 países participaram neste evento.

