Conheça as sugestões para os próximos dias

Vanessa CASTANHEIRA Sugestões de atividades culturais que não pode perder nos próximos dias.

Sábado, dia 2, às 20h, no Aalt Stadhaus

Fred Barreto lança novo álbum

O guitarrista brasileiro Fred Barreto entrou em estúdio e de lá saiu com “Moving On”, o primeiro disco de orginais. Depois de vários singles com a sua banda, a Fred Barreto Group, chega agora o momento de ver e ouvir o trabalho de um dos guitarristas mais reconhecidos do Luxemburgo. Neste trabalho pode-se esperar uma verdadeira sessão de Fred Barreto, um autêntico bluesman e simultâneamente guitarrista de rock. “Moving On” é o álbum que muitos esperavam e anuncia-se como uma orgia musical entre a a energia intemporal do rock e a magia vibrante e também melancólica dos blues. De recordar que o coletivo é composto pelo próprio Fred Barreto na guitarra, Nadja Prange nas teclas, Daniel Fastro no baixo e Michael Stein na bateria. Os bilhetes custam 17 euros e podem ser adquiridos na Luxembourg-Ticket.

Sábado e domingo, dias 2 e 3, em Differdange

A cultura do Bonsai

Estão envoltos em mistério. A beleza do bonsai é indiscutível, mas para muitos há também lendas e significados associados a estas plantas que parecem árvores minúsculas. Durante dois dias, os amantes e curiosos de Bonsais têm a oportunidade para saber mais sobre a arte milenar do cultivo de Bonsais, de ver uma exposição e degustar especialidades japonesas. Organizado pelo associação Bonsai Frënn Minett-Differdange, o encontro acontece na Salle Polyvalente Hall O, rue du Parc des Sports em Differdange.

De 6 a 16, em Esch-sur-Alzette

10ª edição de Clowns in Progress

O circo não está de regresso à cidade, mas os palhaços voltam à capital do ferro. Durante 10 dias, o festival recebe não só quatro espetáculos, como também um concerto, uma conferência, um filme e um workshop. Clowns in Progress é um festival que em tudo diverge das memórias de palhaços infantis e trapalhões, e apresenta uma faceta diferente do que é habitual nas personagens mestres em fazer rir. É um festival alternativo, irónico e até dramático. O programa completo está disponível na página da Kulturfabrik, o organizador do festival.

Domingo, dia 3, às 19h, no den Atelier

O piano de Joep Beving

Os concertos no den Atelier estão de regresso e começam a marcar a cena musical luxemburguesa. Conhecido por ser um pianista atípico, e dos mais escutados mundialmente, Joep Beving irá criar magia com o seu piano na sala escura e underground do den A. A ambiguidade do pianista holandês começa nos seus quase dois metros de altura e barba e cabelo compridos que quando sentado ao piano compõe peças melódicas e melancólicas, profundas que facilmente elevam para outra realidade ou alienam desta quem o escuta. Este concerto tinha sido anunciado em 2020 na Salle Krieps tendo sido adiado devido às medidas e restrições em vigor. Os bilhetes custam 34 euros.

Segunda-feira, dia 4, às 19h, na capital

Open Mic para quem gosta de cantar

Com a rentrée chega também os open mic no Bei der Gare, o bar que tem marcado a agenda da cultura jazzy e blues da capital. Como é habitual, os microfones estão disponíveis a todos os que gostam e ousam cantar para um público habituado a opens e jams. A organizar e receber os convidados e cantores está o músico brasileiro Gregório Entringer. De recordar que os open mic acontecem todas as segundas-feiras. Para quem não conhece a fórmula, os open mic são sessões músicais em que os interessados podem participar e cantar um ou mais temas com os músicos em palco. Já as jams são sessões em que os músicos têm liberdade para se juntar aos artistas em palco. Ambos são concertos espontâneos.

