Concertos para todos os gostos este fim de semana no Luxemburgo

Tiago RODRIGUES Este fim de semana, o Luxemburgo vai ser palco de vários concertos de diferentes estilos musicais, desde o funk e hip-hop, até ao rock. Temos também outras sugestões, como cinema ou dança.

Quinta-feira (16), às 14h30, na Cinémathèque, capital

Cinema: "Le Petit Nicolas"

A equipa da Kino Mat Häerz dá-lhe as boas-vindas uma vez por mês no encantador cenário da Cinémathèque, na Place du Théâtre, na capital. Esta quinta-feira, entre as 14h30 e as 16h, estará em exibição "Le Petit Nicolas: Qu’on attend pour être heureux?", um filme de animação franco-luxemburguês realizado por Amandine Fredon e Benjamin Massoubre e lançado em 2022.

A fim de permitir às pessoas com mobilidade reduzida desfrutar do Kino mat Häerz, o filme será exibido uma segunda vez na Cinémathèque situada no Cloche d’Or, no dia 23. O preço do conjunto do bilhete do filme mais café e bolo é de 8 euros (reserva necessária). Só o bilhete custa 3,70 euros (ou 1,50 com o Kulturpass).

Quinta-feira (16), às 20h, no Kulturfabrik, Esch-sur-Alzette

Concerto ĠENN

Como convém a uma banda que tira o seu nome da palavra maltesa para "frenesim", ĠENN prospera entre o caos. A banda de quatro membros que se mudaram de Malta para Brighton, Reino Unido, lançou o EP Liminal no ano passado, com seis canções que contrastam o pós-punk com um estilo neo-psicadélico.

A composição dessas canções é o produto de sessões remotas no Brighton’s Small Pond Studios, com o produtor Sam Coveney. Esta quinta-feira, o grupo dá um concerto no centro cultural Kulturfabrik, em Esch-sur-Alzette, às 20 horas. O bilhete custa 14,50 euros.

Sexta-feira (17), às 20h30, no De Gudde Wëllen

Concerto: Bobby Bieles Live Band

Bobby Bieles Live Band é uma mistura enérgica de alguns dos êxitos mais famosos do hip-hop cuidadosamente selecionados pelo dj Bobby Bieles na mesa de mistura, acompanhado por músicos ao vivo, nomeadamente Mateus Wojda no baixo e John Wolter na bateria.

É um concerto único, preparado com uma estranha musicalidade que mistura hip-hop, funk e soul com algum som extra vindo de uma banda ao vivo que quer pôr toda a gente a dançar. As portas do De Gudde Wëllen, na capital, abrem às 20h30 e o espetáculo começa às 21h. O bilhete normal custa 13 euros e o de estudante custa 9 euros.

Sábado (18), às 19h, no Banannefabrik, capital

Espetáculo: "La théorie des ficelles"

Um objeto artístico improvável, misturando dança e palavras, o espetáculo de Étienne Fanteguzzi é uma surpresa. Com o seu corpo preso numa meada esticada de fios que se assemelha a um labirinto de pensamento, o coreógrafo investe a teoria. Esta simples questão é o ponto de partida para "La théorie des ficelles" (ou a "teoria das cordas").

Na sua busca de fórmulas para definir a natureza do movimento, Fanteguzzi tece uma teia que se desdobra gradualmente ao longo do palco. Colocando o corpo dentro deste labirinto de algodão, o artista contemporâneo ilustra uma forma de pensamento em movimento. A ciência e a ficção misturam-se este sábado, às 19h, no centro cultural Banannefabrik, na capital. O bilhete custa 20 euros (1,50 euros com Kulturpass).

Domingo (19), às 19h, no den Atelier, capital

Concerto: KT Tunstall

A cativante cantora e compositora britânica Kate Tunstall, mais conhecida como KT Tunstall, está de regresso ao den Atelier este domingo, às 19h. Desde que conseguiu um sucesso mundial com o álbum de estreia "Eye To The Telescope", em 2004, que passou a vender mais de 5 milhões de cópias, KT Tunstall permaneceu na vanguarda do talento.

Nos últimos anos, a artista nascida na Escócia, nomeada para um Grammy, expandiu-se no mundo musical, concentrando-se numa trilogia de discos, onde cada álbum se centra num único conceito: alma, corpo e mente. O primeiro, o KIN de 2016, foi o disco 'soul'; o WAX de 2018 foi o disco 'body'; e o novo NUT é o disco ‘mind’. O bilhete custa 38,40 euros.

