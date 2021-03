Concertos de Mariza na Philharmonie cancelados

Fadista tinha duas datas agendadas para o fim de semana antes da Páscoa.

Os dois concertos de Mariza na Philharmonie, no Luxemburgo, foram cancelados. A fadista tinha duas datas agendadas para o fim de semana antes da Páscoa, a 27 e 28 de março.

A cantora vinha apresentar um espetáculo de homenagem a Amália Rodrigues, "Mariza Canta Amália", com mais cinco músicos, mas devido à situação atual da covid-19 os concertos acabaram por ser anulados, não havendo para já novas datas anunciadas.

O setor da cultura tem sido um dos mais afetados pela pandemia e os artistas têm visto as suas agendas sucessivamente alteradas, com datas e iniciativas canceladas. Para cantores e músicos a falta de espetáculos ao vivo não tem apenas impactos económicos, mas também artísticos, pela falta de interação com o público.

A fadista atuou, pela última vez, no Grão-Ducado, em 2019, e numa entrevista ao Contacto lembrou que, para si, "os concertos são momentos de dar e receber. Música é isso", referiu Mariza.

Na mesma entrevista, a cantora falou ainda sobre o facto de as digressões mundiais serem cada vez mais uma parte significativa do seu trabalho, mas também sobre o prazer de voltar às raízes.

"O meu mundo atual é, como toda a gente sabe, um mundo de muitas viagens e onde piso grandes palcos, mas ao mesmo tempo adoro voltar à minha Lisboa e ter a oportunidade de reconhecer as ruas e as pessoas e cantar numa pequena casa de fado. Ainda faço isso."













