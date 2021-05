O cantor luxemburguês proporcionou aos seus 600 fãs um concerto caloroso na sexta-feira, apesar dos constrangimentos sanitários.

Concerto de Serge Tonnar faz música regressar à Rockhal

O concerto de Serge Tonnar, organizado como parte da série de espectáculos de teste "Because Music Matters", contou com a presença de quase 600 pessoas, sentadas e distanciadas, na grande sala de espetáculos do Rockhal. Todo os elementos do público foram testados à entrada.

Este é o primeira concerto a realizar-se desde 5 de Março de 2020.

O público era constituído por fãs do cantor de "Belsch Plaasch". Entre eles, a ministra da Saúde Paulette Lenert, que recebeu uma ovação de pé da sala.





